В Нацполиции не исключили, что 'голосеевский стрелок' мог быть завербован

В то же время такой сценарий считают маловероятным.

В Нацполиции не исключают, что стрелок, убивший людей в Киеве, мог быть завербован. Однако характер его действий указывает на обратное. Об этом в интервью"РБК-Украина" рассказал глава Нацполиции Иван Выговский.

"Как правило, спецслужбы РФ моделируют преступление и дают задания. Мы видим, что, во-первых, этот человек сам по себе замкнут – ни жены, ни детей. Вел замкнутый образ жизни. Мы подняли все жалобы, заявления, которые его касались, где на него заявляли и он заявлял. У него возникали конфликты с соседями, как правило. Кто-то кого-то затопил, кто-то стучит, кто-то громко слушает музыку. Он реагировал на это очень остро, со всеми ссорился", – рассказал он.

Выговский добавил, что против стрелка в 2023 году уже было открыто уголовное производство за нанесение легких телесных повреждений. Однако позже стороны примирились в суде.

"Скажем так, он был конфликтным. Возможно, у него были психические расстройства, но это решит экспертиза. Именно в этой ситуации у него сначала был словесный конфликт, который перерос в стрельбу, и, я думаю, он потерял самоконтроль. Хотя, если говорить об оружии, разрешение на которое он получил в 2020 году, то все соответствующие документы, в том числе медицинские, есть", – добавил руководитель ведомства.

По его словам, правоохранители нашли клинику, которая предоставила медицинские документы стрелку. И там выяснилось, что он действительно проходил осмотр в этом медицинском учреждении.

"Мы взяли эту специальную справку – 127/о, которая предусмотрена для получения оружия. Она у него была и свидетельствует о том, что у него вроде бы все нормально с психическим здоровьем", – отметил глава украинской полиции.

Ранее стало известно, что за полицейских, сбежавших от стрелка в Киеве, внесли залог. Ранее суд установил им меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога – по 260 тысяч гривен с каждого.

Как отмечал Иван Выговский, эти полицейские должны были защитить раненого ребенка и применить оружие против стрелка. В то же время он призвал не делать выводов о работе всей полиции на основе поведения этих двух человек.

