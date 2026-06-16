Строительство начал дед: украинка вместе с семьей восстановила столетний дом (фото, видео)

Ремонт семья проводила своими силами и с ограниченным бюджетом.

Жительница Монастырища Наталья Григораш вместе с семьей дала вторую жизнь более чем столетнему дому в селе Летичевка в Черкасской области. Дом, который достался в наследство ее мужу, стал не только местом для жизни, но и своеобразным семейным музеем, хранящим память о нескольких поколениях.

Как рассказала женщина "Суспильному", история дома берет начало в 1924 году. Дом начал строить дед ее мужа Киндрат вместе с женой Параской, а завершилось строительство примерно в 1927 году. Позже здесь жили следующие поколения семьи. До 2017 года в доме жила свекровь Натальи, а уже в следующем году сюда переехали ее родители из Одесской области. Именно тогда семья и взялась за восстановление старого дома.

По словам хозяйки, во время ремонта они старались максимально сохранить первоначальный вид дома. Значительных перепланировок не проводили, ведь существующая планировка ей очень нравится. Изменениям подверглась только веранда, некоторые окна обновили, вставив современные конструкции в старые рамы. Несмотря на то, что много работ еще впереди, сейчас дом уже комфортен для жизни.

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Ремонт семья осуществляла собственными силами и с ограниченным бюджетом. В доме оставили старые двери, а некоторые элементы интерьера сознательно не меняли, чтобы сохранить дух времени.

Одна из комнат имеет особую историю. Когда-то после постройки дома там содержали домашних животных, однако со временем помещение переоборудовали под жилую комнату, где выросло не одно поколение детей.

Особый уют дому придают семейные реликвии. Комнаты украсили самоткаными рушниками, которые в свое время изготовила сестра матери Натальи. Эти вещи, привезенные из Житомирщины, стали важной частью семейной истории.

После ремонта одну из комнат обустроили для матери хозяйки. Рядом расположены кухня и ванная комната. Владельцы частично адаптировали дом к современным потребностям: вместо большой печи установили гипсовую перегородку, однако от традиционного отопления не отказались - печь сохранилась в летней кухне.

Летнюю кухню также постарались оставить максимально аутентичной. Здесь заменили только старые низкие двери и планируют продолжить реставрационные работы.

"В этом году мы здесь поменяли двери. Раньше они были очень низкие. Для моей мамы, ростом метр 50, их хватало, а для меня немного не хватало. Ну, летняя кухня. Еще придется здесь реставрировать и реставрировать", - отмечает женщина.

Сохранился и старый погреб, которым Наталья особенно гордится. По ее словам, когда-то он успешно заменял холодильник и до сих пор остается незаменимым в хозяйстве.

Наталья Григораш подчеркивает, что для их семьи этот дом - гораздо больше, чем просто недвижимость. Восстанавливая старую хату, они одновременно сохраняют память о своих предках и передают следующим поколениям историю собственного рода.

Старые дома в Украине

Напомним, в Украине высоко среди гор и лесов спряталась маленькая хижина, где вместо городского шума - только тишина, пение птиц и шелест ветра. Этот 111-летний дом до сих пор сохранил свой особый уют и атмосферу. Старый дом построили из буковых бревен, которые даже спустя столетие остаются прочными и хорошо удерживают тепло. Домик имеет площадь всего около 14 квадратных метров, в нем нет водопровода, электричества, мобильная связь почти не работает.

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