В горах нашли хижину, где 'остановилось время': дому уже более 111 лет (видео)

В маленьком домике нет света и связи, но царит невероятное спокойствие.

Высоко среди гор и лесов в Чехии спряталась маленькая хижина, где вместо городского шума - только тишина, пение птиц и шелест ветра. Этому дому, пишет"Фокус", уже более 111 лет, но он до сих пор сохранил свой особый уют и атмосферу.

Старый дом построили из буковых бревен, которые, по словам хозяев, даже спустя столетие остаются чрезвычайно прочными и хорошо удерживают тепло. Внутри всегда тепло, даже без современных удобств.

Небольшой домик имеет площадь всего около 14 квадратных метров - примерно 4 на 3,5 метра. Здесь нет ни водопровода, ни электричества, а мобильная связь почти не работает.

Впрочем, проблем с водой нет - неподалеку течет ручей. Воду можно набрать, подогреть на печи и даже помыться.

Николь, которая сейчас работает тату-мастером в Праге, рассказывает, что когда-то в этой хижине жили ее прадедушка и прабабушка. Теперь сюда приезжает уже их семья - чтобы побыть в тишине и отдохнуть от городской суеты.

"Когда-то здесь жил мой прапрадедушка с бабушкой, а теперь мы приезжаем сюда, чтобы отдохнуть душой и немного выдохнуть", - делится девушка.

Добраться до дома непросто - около часа нужно подниматься пешком через лес, неся с собой вещи и продукты.

Но, по словам Николь, пейзажи и атмосфера полностью компенсируют усталость.

"Когда доходишь, садишься в гамак и смотришь на горы - вся усталость просто исчезает", - говорит она.

Уже около девяти лет Николь вместе с мамой ухаживают за домом: ремонтируют его, подкрашивают, убирают и топят печь, чтобы дом не пришел в упадок.

Недавно неизвестные даже разбили окно, однако семья не собирается покидать это место.

"Не всегда все легко. Недавно нам даже разбили окно… В лесу трудно за всем уследить, но мы не сдаемся, потому что для нас это не просто старая дача. Это покой. Это сила. Место, куда всегда хочется возвращаться, а спится здесь так сладко, как нигде в городе", - говорит девушка, добавив:

Местность называется "Борсук", и, по словам Николь, это название появилось не случайно.

По преданию, когда-то в этих лесах обитало много барсуков, поэтому название и закрепилось за этой территорией.

"Мне кажется, это название идеально подходит этому месту", - отмечает девушка.

