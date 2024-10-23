Как отметил военный, решение по базовым возрастным категориям будет принимать командование.

Вопрос о том, необходимо ли снизить мобилизационный возраст до 21 года в Украине, зависит от фазы ведения боевых действий. Такое заявление в интервью УНИАН сделал председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко.

По его словам, на данный момент Россия еще не использовала свой базовый ресурс внутри страны, а также замещает своих военных северокорейцами.

"Мы должны готовить всеобщую обученность украинского общества к сопротивлению. А решение по базовым возрастным категориям будет принимать непосредственно командование. Нам нужно делать ставку на технологичность войны, на обученности, потенциале. Это важнее", - считает Тимочко.

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Кроме того, не менее важным является помощь от союзников в вооружении мобилизованных украинцев, объяснил военный:

"У нас полтора десятка бригад, которые до сих пор ждут вооружения от наших союзников. Они были мобилизованы, отправлены в страны НАТО, обучены на их вооружении и технологиях, но не воюют не потому, что не хотят или не мотивированы, а потому, что союзники не выполнили свои обязательства по предоставлению оружия".

Если оружия нет, это просто "масса людей", добавил Тимочко.

"Поэтому нам нужно всегда исходить из двух аспектов: обученности и возможности обеспечить вооружением то количество людей, которое призывают", - резюмировал он.

Снижение мобилизационного возраста - что сообщалось

Напомним, ветеран АТО, военный эксперт Евгений Дикий заявил, что идеальный возраст для бойца, который находится на фронте, составляет от 25 до 35 лет, максимум - 40 лет:

"Мне кажется, что нет никакого смысла говорить об уменьшении возраста, а имеет смысл искать ответ на вопрос - почему у нас до сих пор не мобилизована лучшая возрастная категория - 25-35 лет".

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