Глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ объяснил, нужно ли сейчас снижение мобилизационного возраста для привлечения более молодых мужчин к войне.

В Украине участились дискуссии относительно снижения мобилизационного и призывного возраста. По мнению многих политиков и экспертов в ВСУ пора призывать молодых мужчин, необходимость в которых демонстрирует ситуация на поле боя. Действительно ли это соответствует действительности и актуально ли сейчас снижение возраста для мобилизации в интервью УНИАН объяснил председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко.

Есть ли сейчас потребность в снижении мобилизационного возраста?И если власть пойдет на такие шаги, то когда и при каких условиях?

Есть два тезиса. Первый - снижение мобилизационного возраста до 14 и 16 лет, поскольку сейчас у нас мобилизационный возраст в стране - 18 лет. А вот призывной возраст - 25 лет и более. Я слышал заявления и цифры, что при худшем сценарии могут мобилизовать 16-ти летних. Но это все - в теории, когда потенциально придется снижать возраст, если весь мужской ресурс в возрасте от 25 до 50 лет окажется в армии. Сейчас мы это не обсуждаем, у нас есть возможность призывать возрастную категорию 25-ти лет и выше.

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Если будет проведена проверка по бронированию, то часть людей, которые получили бронь незаконным способом, могут высвободиться для армии. Также нужен пересмотр системы образования. Недавно задержали ректора Ужгородского университета, у которого вдруг появились 300 аспирантов от 25 лет. Это университет частный, но и в государственных на конкретный факультет могут иметь по 5-10 аспирантов. То есть, если будет проведен аудит этой возрастной категории, и уже действительно не будет откуда черпать людей, тогда, я думаю, можно говорить о снижении мобилизационного призывного возраста до 18 лет.

То есть на данном этапе у нас достаточно сил и ресурсов?

Да. Все акцентируют на том, что ребята в возрасте 18-20 лет - молодые, физически здоровые. А чем в современной Украине при современной медицине, способах ведения жизни 25-ти или 30-ти летний мужчина будет уступать в физическом плане молодому? Почти ничем. Возможно, он будет даже более выносливым. Кроме того, он более опытен, а его мировоззрение и восприятие более глобальные, чем у ребят 18-ти лет.

Кроме того, история уже доказывала, что не всегда мобилизация юношей 18-20 лет гарантирует успех победы в войне. Это США - во Вьетнаме, Россия - в Афганистане, они воевали регулярными войсками с ребятами такого возраста, причем имея в разы более сильные экономики. Достигли результата? Нет. Россия в первой Чеченской войне так же воевала молодыми. Не сумела победить. На вторую Чеченскую Россия заходила уже, когда они нанимали контрактников, мобилизовали резервистов, когда заводили много возрастных категорий, то есть увеличили опыт, умение, молодость и приобретенные жизненные навыки людей.

Что тогда нам нужно для улучшения эффективности нашей обороны?

Я больше склоняюсь к тому, чтобы перераспределять эффективно ресурс, силы и средства, которые у нас есть сейчас. Но это мое субъективное мнение. Реальную оценку этим событиям может дать Генеральный штаб, Ставка главнокомандующего, поскольку у них есть реальный анализ возрастных категорий, кто остался в стране, кто уехал, кто находится под какими бронями, статусами и так далее. После этого можно принимать какие-то решения.

Сейчас гораздо важнее ставить акцент на общей подготовке населения в целом по стране. Все мужское население в возрасте от 18 лет должно пройти базовую и профессиональную военную подготовку. Это в разы эффективнее, поскольку эти люди будут вне армии, будут проходить армейскую подготовку, и при необходимости их могут призвать уже с базовыми умениями. И таким образом уже непосредственно в армии мы экономим время для того, чтобы их совершенствовать и тратить два месяца на подготовку. Это правильное направление.

Политики пытаются манипулировать цифрами, не особо отличая, где у нас призывной возраст, а где мобилизационный, что приводит к определенной путанице в стране. С этим нужно быть очень осторожными. О снижении мобилизационного возраста должны говорить те, кто несет ответственность за оборону Украины. Повторюсь, это ВСУ, Генштаб, Ставка главнокомандующего, которая имеет объединенную информацию от военных и гражданских структурных подразделений или министерств. А у политиков стоит задача - привлечь к себе внимание, а правильно это или неправильно, для них не имеет значения.

Нужно ли и реально ли сейчас снижение призывного возраста, скажем до 21 года?

Это будет зависеть от фазы ведения боевых действий. Россия еще не использовала свой базовый ресурс внутри страны, речь идет о всеобщей мобилизации. И мы видим, что они начинают замещение своих военных северокорейцами. Не имеет значения, как они их используют, ведь они компенсируют своих военных. Мы должны готовить общую обученность украинского общества к сопротивлению. А решение относительно базовых возрастных категорий будет принимать непосредственно командование. Нам нужно делать ставку на технологичности войны, на обученности, потенциале. Это важнее.

Вопрос еще и в том, как нам союзники будут помогать. У нас полтора десятка бригад, которые до сих пор ждут вооружения от союзников. Они были мобилизованы, отправлены в страны НАТО, обучены на их вооружении и технологиях, но они не воюют не потому, что не хотят или не мотивированы, а потому, что союзники не выполнили свои обязательства по предоставлению оружия. В современных условиях войны каждый военный, призывающийся в армию, должен занять определенный участок обороны и получить вооружение. Если же оружия нет, то это просто масса людей. Поэтому, нам нужно всегда исходить из двух аспектов: обученности и способности обеспечить вооружением то количество людей, которое призывают. Это действительно профессиональный подход.