По словам военного эксперта, мужчины старшего возраста уже имеют психологическую зрелость по сравнению с младшими.

Идеальный возраст для бойца, который находится на фронте, составляет от 25 до 35 лет, максимум - это 40 лет. Такое мнение высказал ветеран АТО, военный эксперт Евгений Дикий в интервью УНИАН.

"Идеальный боец - это мужчина в возрасте от 25 до 35 лет. Максимум - это 40 лет. С медианой в 30. Мужчина такого возраста - он уже психологически взрослый человек, с одновременно молодым и здоровым телом. Да, мое поколение 50 и более лет - мы морально больше готовы к войне. Ведь нас воспитывали в Советском Союзе к будущей мировой войне. Мужчины 50+ психологически зрелые, устойчивые. Но это не компенсирует то, что у нас уже старые тела, которые физически не выдерживают те нагрузки, которые нужны на фронте", - объяснил он.

По словам Дикого, 20-летние мужчины находятся в хорошей физической форме, однако они являются еще юными, а значит, 30-летний мужчина - "это идеальный солдат с точки зрения психологической зрелости и физических кондиций".

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"И именно этих мужчин 25-35-40 лет мы меньше всего мобилизуем. Именно эта категория почти отсутствует в рядах ВСУ. Поэтому мне кажется, что нет никакого смысла говорить об уменьшении возраста, а имеет смысл искать ответ на вопрос - почему у нас до сих пор не мобилизована лучшая возрастная категория - 25-35 лет. И что нам надо сделать, чтобы именно эту категорию начать мобилизовать", - подчеркнул ветеран АТО.

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что количество мобилизованных украинцев должно расти. Он отметил, что причиной этого также является усиление наступательных действий врага.

В то же время директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Элла Либанова отметила, что главной причиной отказа от мобилизации мужчин в возрасте до 25 лет является не демография. По ее словам, молодые люди в возрасте от 18 до 20 лет являются более безрассудными, чем старшие мужчины.

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