Военный считает, что молодые люди в этом возрасте смогут быть эффективнее на войне.

Необходимо снижение мобилизационного возраста до 21 года, чтобы мы в армии получили молодых мотивированных воинов. Об этом сказал командир 13-й бригады Нацгвардии "Хартия" полковник Игорь Оболенский в эфире авторского проекта Романа Кравца "Смотри" в "Украинской правде".

"Чем больше сейчас нашей молодежи почувствует что такое война, то тем легче нам будет дальше. Тяжелые времена рождают сильных людей", - подчеркнул он.

По его словам, нельзя говорить, что все эти молодые люди погибнут на фронте. "Нет тотальной смерти, мы эффективны. Очень много ребят воюют и возвращаются. У меня есть солдаты и сержанты, которые уже три-четыре раза были ранены, но они снова возвращаются в строй. Это показывает, какие у нас патриотические люди, которые хотят воевать дальше за государство, потому что у них есть доверие к командованию, к государству, друг к другу", - отметил Оболенский.

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По его словам, 21-летние молодые люди смогут работать эффективнее:

"Молодежь зайдет и почувствует на себе негатив этой войны, создаст профессиональную армию и дальше мы будем уничтожать противника гораздо эффективнее".

Оболенский отметил, что выпускался в 21 год из военного института и начинал военную службу. По его словам, в этот период есть больше осознания ситуации, чем в 18 лет, потому что больше понимаешь жизнь, а особенно сейчас когда мододь на себе почувствовала обстрелы ракетами и БПЛА.

Он отметил, что его сыну сейчас 11 лет. "И если эта война будет в пределах 10 лет, то он придет в армию. Я это понимаю. Поэтому моя задача - создать такие условия, чтобы я не переживал, что мой сын придет сюда и о нем кто-то не позаботится. Моя мотивация каждое утро вставать и делать это государство и войско намного лучше - это мои дети, это наш народ и Украина, потому что я знаю, что мой сын придет в это войско и будет дальше защищать Украину", - сказал командир 13-й бригады Нацгвардии "Хартия". Он отметил, что его сын хочет идти служить в армию. "Меня это с одной стороны пугает, а с другой - я понимаю, что делаю правильные вещи", - подчеркнул Оболенский.

Мобилизация в Украине

Как сообщал УНИАН, народный депутат Украины Роман Лозинский отмечал, что в Украине слишком поздно уменьшили мобилизационный возраст с 27 до 25 лет. Он не исключал, что это было не последнее изменение. При этом отметил, что это было бы не популярное решение.

В июле 2024 года спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин заявил, что сейчас острой необходимости в снижении мобилизационного возраста нет. По его словам, темпы мобилизации выросли, и показатели существенно отличаются от тех, которые были в конце зимы или в начале весны.

По его словам, главное, чтобы этот темп не был потерян, и чтобы действительно происходило системное пополнение.

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