Ляшко объяснил, зачем ограничивают время работы кинотеатров, ресторанов и ночных клубов

С сегодняшнего дня в Украине возобновляют работу кинотеатры, однако открыты они будут максимально до 22:00.

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, почему в Украине ограничивают время работы заведений общественного питания и кинотеатров.

Об этом он сказал в эфире программы "Мокрик По Живому".

Напомним, вчера в Киеве ужесточили карантин, запретив работу заведений общественного питания и развлекательных заведений (кинотеатров, в том числе) после 22:00.

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"Таким образом влияют на работу именно ночных клубов и дискотек, где нереально придерживаться социальной дистанции и других ограничений, которые прописаны для заведений общественного питания. Поэтому, ограничивая время деятельности заведений общественного питания, мы не позволяем таким образом работать ночным клубам, которые могли открываться и работать под маркой заведения общественного питания. И это будет действенной мерой, которая будет влиять на устранение скопления людей на ограниченном пространстве и без соблюдения социальной дистанции", - пояснил он.

По словам Ляшко, вопросы соблюдения социальной дистанции также есть в отношении общественного транспорта. Он отметил, что решить их можно, увеличив количество подвижного состава на маршрутах, как это делают за пределами Украины. Также он предложил развести время начала рабочего дня, увеличив таким образом продолжительность часа пик.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине возобновляют работу кинотеатры.

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