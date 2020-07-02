"Готовьте попкорн": сегодня в Украине открываются кинотеатры

Кинотеатры начнут принимать посетителей уже сегодня.

В Украине с сегодняшнего дня начнут работать кинотеатры. При этом посещать их можно будет только до 22 часов.

Такие кинотеатры как "Планета кино", "Жовтень", "Синема Сити", Multiplex готовы принимать посетителей уже сегодня. Стоит отметить, что карантин еще полностью не отменили, а это значит, что нужно соблюдать правила.

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Правила посещения:

разрешено, но без фан-зон и при условии присутствия не более одного человека на 5 кв. м; посетители должны все время находиться в масках и респираторах, прикрывающих нос и рот; расстояние между местами для сидения должно быть не менее 1,5 м; в залах со стационарным размещением мест для сидения посетителей должны размещать со свободным местом рядом, спереди и сзади.

Уже сегодня вы сможете посмотреть триллер "Побег из Претории", в котором снимается Дэниэл Рэдклифф. А также фильм Parasite, который получил премии "Оскар" и "Золотой глобус".

В кинотеатре "Жовтень" вам покажут музыкальный фильм с элементами фантастики Best Erotic Shorts. Стоит отметить, что это самая сексуальная короткометражка, которую вам захочется продолжить, вернувшись домой.

Как сообщал УНИАН, звезда эротического фильма "365 дней" Микеле Морроне вернется в сиквеле.

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