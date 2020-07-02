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"Готовьте попкорн": сегодня в Украине открываются кинотеатры

07:30, 02 июля 2020
Кино и музыка
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Кинотеатры открылись / фото УНИАН

Такие кинотеатры как "Планета кино", "Жовтень", "Синема Сити", Multiplex готовы принимать посетителей уже сегодня. Стоит отметить, что карантин еще полностью не отменили, а это значит, что нужно соблюдать правила.

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Правила посещения:

  1. разрешено, но без фан-зон и при условии присутствия не более одного человека на 5 кв. м;
  2. посетители должны все время находиться в масках и респираторах, прикрывающих нос и рот;
  3. расстояние между местами для сидения должно быть не менее 1,5 м;
  4. в залах со стационарным размещением мест для сидения посетителей должны размещать со свободным местом рядом, спереди и сзади.

Уже сегодня вы сможете посмотреть триллер "Побег из Претории", в котором снимается Дэниэл Рэдклифф. А также фильм Parasite, который получил премии "Оскар" и "Золотой глобус".

В кинотеатре "Жовтень" вам покажут музыкальный фильм с элементами фантастики Best Erotic Shorts. Стоит отметить, что это самая сексуальная короткометражка,  которую вам захочется продолжить, вернувшись домой.

Как сообщал УНИАН, звезда эротического фильма "365 дней" Микеле Морроне вернется в сиквеле.

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