Толпа протестующих двинулась на полицию, но им удалось оттеснить граждан от здания парламента.

Демонстранты пытались пройти сквозь оцепление правоохранителей и попасть в Раду.

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Потасовка между полицией и участниками акции началась после призыва организаторов события: "Все к забору, увеличиваем забор. Шаг за шагом".

В какой-то момент толпа протестующих двинулась на полицию, из-за чего силовики позвали коллег на подкрепление. В ответ ведущий в микрофон скандировал: "Дорогу...!".

Наконец демонстранты сдались – их удалось оттеснить от здания парламента.

Видео: Апостроф.

Столкновения под Радой 17 ноября

Сегодня в Киеве возле Кабинета министров и Верховной Рады проходит акция протеста представителей микро - и малого бизнеса, а также бизнес-объединений и ассоциаций со всей Украины.

Утром участники акции перекрыли движение по улице Грушевского. Впоследствии полиция взяла под усиленную охрану центр столицы.

Под Радой произошли столкновения между митингующими и полицией.

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Автор: Яна Ставская