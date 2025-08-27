Сейчас воспользоваться сервисом могут невоеннообязанные студенты.

Государственный портал "Дія" поможет студентам быстро поселиться в общежитии. Отныне зарегистрировать место жительства в общежитии можно онлайн через приложение. Об этом сообщает пресс-служба сервиса государственных услуг.

Отмечается, что сейчас воспользоваться сервисом могут невоеннообязанные студенты, которые имеют карточку налогоплательщика и подписали договор о проживании в общежитии. Уже 23 учебных заведения упростили заселение в общежития через приложение "Дія".

Как изменить место жительства:

авторизуйтесь на портале "Дія"; выберите в кабинете Услуги > Изменение места жительства; укажите учебное заведение и общежитие; при необходимости добавьте номер и дату договора о проживании; подпишите заявление через "Дія.Підпис" или квалифицированную электронную подпись (КЭП) и отправьте.

"Как только заявление одобрит уполномоченное лицо университета, вы получите уведомление об уплате админсбора. Далее система автоматически отправит его органу регистрации места жительства. О статусе заявления вы сможете узнать в кабинете на портале "Дія", - говорится в сообщении.

26 августа министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что на портале "Дія" начинается бета-тест сервиса социальной помощи, в ближайшее время появится комплексный сервис для военных и их семей, среди других - электронная акцизная марка, которая заменит бумажную.

Ранее в Минцифры также сообщали, что в приложении "Дія" планируют ввести онлайн-сервис сдачи экзаменов на водительское удостоверение.

