В приложении пользователь будет получать также оповещения об окончании срока действия разрешения, продлить его можно онлайн.

В Дії запустили сервис по получению онлайн-разрешений на оружие. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Таким образом документ стало возможным получить как в сервисах МВД, так и в приложении.

Как отметил Клименко, в июне 2023 года в Украине запустили Единый реестр оружия, который существенно упростил оформление разрешений и сопутствующих услуг для граждан. За это время в полицию поступило более 620 тысяч заявлений на получение различных видов разрешительных документов.

Видео дня

"В сотрудничестве с Минцифры мы модернизировали ЕРЗ для полноценной интеграции с "Дієй", а затем эта услуга стала более удобной и доступной еще и для пользователей приложения", - отметил министр.

Он добавил, что ЕРЗ продолжит работать в обычном режиме, поэтому подать запрос на получение разрешительных документов, как и раньше, можно через Единое окно для граждан.

По информации министра цифровой трансформации Михаила Федорова, благодаря новому сервису в "Дії" цифровое разрешение на оружие можно сгенерировать мгновенно из Единого реестра оружия и просмотреть полную информацию обо всем своем оружии и увидеть статус документа.

В Дії пользователь будет получать оповещения об окончании срока действия документа. Разрешение можно продлить онлайн через сайт МВД.

"Все онлайн в "Дії". Разрешение под рукой в любой ситуации, и не нужно носить другие разрешительные документы. Сначала он будет работать в формате бета-тестирования - постоянно анализировать фидбек и проверять, все ли летает", - отмечает Федоров.

Он обратил внимание, что проведенный в 2022 году в "Дії" опрос о владении оружием, стал вторым по популярности в приложении, поэтому была начата работа над цифровизацией направления.

Федоров напомнил, что до цифровизации разрешение было бумажной книжечкой, в которую ручкой вносили записи.

Сейчас онлайн-разрешение делается "быстро, без бумаг, беготни и очередей", подчеркнул он. Министр также подчеркнул, что документ в приложении невозможно подделать, полиция сможет мгновенно проверять его легальность и информацию о владельце, что уменьшает риск незаконного оборота оружия.

Чтобы воспользоваться новым сервисом необходимо обновить приложение.

"Пролистывайте документы до конца - нажимайте Добавить документ - и пользуйтесь разрешением, если ваше оружие зарегистрировано в Едином реестре", - написал Федоров.

Оружие в Украине - подробности

Как сообщал УНИАН, в августе прошлого года Верховная Рада поддержала законопроект о порядке обращения с оружием (регистрационный №9538). Он направлен на совершенствование порядка получения, декларирования и обращения с огнестрельным оружием.

Народный депутат Павел Фролов, комментируя принятый закон отметил, что им Верховная Рада разрешила гражданским лицам применение огнестрельного оружия для отпора агрессии Российской Федерации.

Как отметил председатель Комитета Сергей Ионушас во время выступления в парламенте, проект Закона является важным механизмом дальнейшего совершенствования нормативного регулирования обращения с оружием в Украине. В частности, помогает упорядочить и уточнить правила обращения с оружием для гражданских лиц; устанавливает нормы, которые являются обязательными для выполнения гражданскими лицами, обеспечивая безопасность и порядок в условиях войны; дает право гражданским лицам задекларировать имеющееся оружие и боеприпасы, что способствует контролю и регулированию оборота оружия в условиях военного положения.

В апреле в "Дії" анонсировали создание нового сервиса получения разрешения на оружие.

Вас также могут заинтересовать новости: