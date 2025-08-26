Министерство подготовило шесть новых сервисов.

В Дії начинается бета-тест сервиса социальной помощи, в ближайшее время появится комплексный сервис для военных и их семей, среди прочих - электронная акцизная марка, которая заменит бумажную. Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров написал в Telegram.

Он отметил, что сервисы станут революционным этапом в развитии цифровой Украины. Так, по словам министра, в ближайшее время в Дії появится ИИ-ассистент, который будет предоставлять государственные услуги.

"Первый сервис - справка о доходах. Впоследствии вы сможете получать консультации и государственные услуги, просто написав свой запрос в чат на человеческом языке", - отметил он.

Следующий сервис - еНотариат, благодаря которому украинцы смогут получать услуги нотариата онлайн.

Также предполагается запустить еАкциз.

"Только за год Украина теряет около 30 млрд грн из-за недостатка налогов на алкоголь и табак. Мы проведем цифровую трансформацию сферы и заменим бумажную акцизную марку электронной. Украинцы смогут проверить легальность продукции в Дії, просто отсканировав электронную марку", - пояснил Федоров.

Как отметил министр, вскоре в Дії появится комплексный сервис для военных и их семей - Путь раненого. Весь процесс проходит онлайн, а взаимодействие с госорганами - автоматическое. Без очередей, сбора документов и походов в разные учреждения.

"Базовая социальная помощь. Начинаем бета-тест сервиса, который не имеет аналогов в других странах. Это комплексная услуга, которая объединит все соцвыплаты в одну. Подача заявки - через Дію без бумажной бюрократии", - сообщил Федоров.

Кроме того, вместе с МВД сейчас отрабатывается возможность получить в Дії выписку о несудимости с апостилем. Планируется, что документ будет предоставляться "с доставкой".

"Сейчас его можно получить только по одному адресу в Киеве - новый сервис исправит это неудобство", - уточнил министр.

Как сообщал УНИАН, ранее в Минцифры также сообщили, что в приложении "Дія" планируют ввести онлайн-сервис сдачи экзаменов на водительское удостоверение. А весной стало возможным сгенерировать в Дії разрешение на оружие.

На днях же в Министерстве экономики сообщили, что в Украине запустили новую услугу оформления ветеринарной лицензии в "еДозвіл", который теперь будет сопровождаться автоматической проверкой документов с помощью искусственного интеллекта. Подать заявку можно на портале "Дія".

