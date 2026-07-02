Германия пересмотрела правила социальных выплат: что изменилось для украинцев

Центры занятости будут более строго контролировать получателей выплат, а часть изменений касается и украинцев, находящихся в стране под временной защитой.

В Германии с 1 июля вступили в силу новые правила назначения социальных выплат. Отныне центры занятости усилят контроль за имущественным положением безработных, их готовностью устроиться на работу и соблюдением условий получения пособия, сообщает DW.

Новые правила предусматривают более жесткий подход к проверке сбережений, стоимости жилья и других активов получателей пособий.

Кроме того, центры занятости теперь должны в первую очередь помогать людям как можно быстрее найти работу, а не направлять их на длительное обучение или переквалификацию.

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Также ужесточаются санкции. Если человек будет пропускать обязательные встречи в центре занятости или не подавать заявки на вакансии, размер выплат могут сократить или даже полностью прекратить.

По новым правилам безработные должны соглашаться даже на работу, не соответствующую их квалификации, если по состоянию здоровья они могут её выполнять.

Изменились правила в отношении сбережений и жилья

Отныне получатели социальной помощи должны использовать собственные сбережения в размере до 40 тысяч евро уже в течение первого года после подачи заявления на выплаты. Ранее эти средства не учитывались в течение года.

Также государство ограничит компенсацию расходов на аренду жилья, если они превышают установленные нормативы.

Ожидается, что по новым правилам базовую помощь будут получать около 5,5 миллиона жителей Германии.

Как это повлияет на украинцев

После начала полномасштабного вторжения России украинцы с временной защитой в Германии получали пособие Bürgergeld.

Однако ранее немецкое правительство уже приняло решение, что украинцы, прибывшие в страну после 1 апреля 2025 года, больше не будут получать этот вид выплат.

Вместо этого для них действует система помощи, предусмотренная для просителей убежища. Для одинокого человека она составляет 441 евро в месяц, что примерно на 120 евро меньше, чем выплата Bürgergeld.

Украинцы за рубежом – последние новости

По данным "Евростата", около 4,33 миллиона украинцев проживают только в странах Евросоюза и имеют статус временной защиты. Почти треть из них, а именно 1,3 млн, проживают в Германии.

Европейская комиссия предложила отменить статус лиц, нуждающихся в защите, для украинских мужчин призывного возраста. Эту инициативу поддерживают ряд стран ЕС, а также Киев.

В то же время правительство Венгрии не поддерживает предложение Европейского Союза о возможном пересмотре правил временной защиты для украинцев, в частности мужчин призывного возраста.

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