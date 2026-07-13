Правила восстановления и отсрочка в вузах: в Раде разъяснили, как изменится кампания 2026 года

В 2026 году несколько изменилось законодательство, касающееся получения образования и отсрочек от мобилизации.

Сейчас для абитуриентов продолжается волнующий процесс вступительной кампании в высшие учебные заведения. В рамках этого процесса необходимо пройти несколько различных этапов: от самого выбора специальности и учебного заведения до регистрации и подачи заявлений.

В то же время остается ряд различных "узких" вопросов, часть из которых УНИАН задал Наталье Пипе, секретарю Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций.

Если у человека есть диплом младшего специалиста, затем он учился на бакалавриате, был отчислен (диплом не получил), а сейчас поступает на 1 курс бакалавриата, будет ли система ЄДЕБО считать такую последовательность нарушенной? Может ли абитуриент рассчитывать на отсрочку?

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Представьте ситуацию: человек учился три года, затем по разным причинам – финансовым, личным, военным – был отчислен. Диплома нет. И вот он хочет вернуться и наконец завершить образование. Казалось бы, абсолютно логичный и законный шаг.

ЄДЕБО фиксирует образовательный путь человека – но не различает "незавершенный бакалавриат" и "полученный бакалавриат" с точки зрения последовательности уровней. Если запись об обучении на уровне бакалавра уже есть – система может расценить новое поступление как повторное получение того же уровня. А отсрочка от мобилизации предоставляется только тем, кто получает соответствующий уровень образования впервые.

Это решение может показаться жестким, но оно логичное. Государство уже инвестирует в образование каждого гражданина: местные власти финансируют дошкольное образование, государство – среднюю школу, а также предоставляет возможность бесплатно получить высшее образование – что, кстати, есть далеко не во всех странах мира.

Если человек хочет получить свое первое высшее образование – государство предоставляет такую возможность. Это его право. Но если после этого человек хочет учиться еще раз, вполне нормально, что он делает это уже за свой счет.

Тем более что это решение стало вынужденной мерой. Было немало случаев, когда повторное поступление использовали не для получения новой специальности, а как способ избежать мобилизации.

Государство не только предоставляет права, но и ожидает ответственного отношения к ним. На мой взгляд, это здоровый баланс: хочешь получить высшее образование – государство дает тебе такую возможность. Но не стоит злоупотреблять этим правом, ведь есть и другие граждане, у которых также есть свои потребности и право на доступ к образованию.

Какой путь более надежен для человека с незавершенным бакалавриатом: новое поступление через НМТ или восстановление?

После того как в 2026 году законодательство существенно изменилось, этот вопрос стал еще более актуальным.

Новое поступление через НМТ и восстановление – это два разных механизма с разными правовыми последствиями. Новое поступление требует сдачи НМТ и прохождения конкурсного отбора. Восстановление – более быстрый путь, но с важным ограничением: восстановиться на заочную форму, а затем перевестись на дневную – пока невозможно. Действующий приказ МОН № 687 запрещает такой перевод на весь период военного положения. Восстановление непосредственно на дневную форму обучения – разрешено после отмены приказа № 910 в марте 2026 года.

Можно ли восстановиться на бакалавриат, но на другую специальность? Что будет с отсрочкой?

Закон прямо не запрещает восстановление на другую специальность – это вопрос внутренних правил университета и наличия свободных мест. Но с точки зрения отсрочки здесь есть риск, о котором важно знать заранее.

Если человек меняет специальность – это фиксируется в ЄДЕБО. Далее система может расценить это двояко: либо как начало нового образовательного пути, что пойдет на пользу отсрочке, либо как нарушение последовательности обучения – и тогда отсрочка может быть отменена. Однозначного ответа в законодательстве нет.

Тем, кто хочет продолжить обучение и в то же время переживает из-за риска потерять отсрочку или не имеет возможности перевестись, я бы посоветовала продолжать обучение по своей специальности.

Имеет ли право университет отказать в восстановлении на дневную форму обучения? Что делать, если отказывают?

Если есть свободные места в рамках лицензионного объема – нет, не имеет права. Но на практике люди получают устные отказы со ссылкой на уже отмененный приказ № 910. После 18 февраля 2026 года этот приказ не действует – МОН подтвердило это приказом № 488 от 19 марта 2026 года. Университет, который продолжает ссылаться на него, действует противоправно.

И здесь есть важный момент, на который хочу обратить особое внимание. Недостаточно просто отменить приказ на бумаге.

У меня были такие случаи: я звонила в МОН, и после обращения ведомство обязывало учебные заведения соблюдать соответствующие нормы. То есть если такого документа или основания для отказа уже не существует, это может свидетельствовать о злоупотреблении. Но сначала нужно понять, на каком именно уровне возникла проблема.

Поэтому я бы посоветовала в такой ситуации прийти в университет с упомянутым приказом, который сейчас очень легко найти, даже с помощью искусственного интеллекта, и спросить у человека, который отказывает: на каком именно основании это делается.

Также можно написать обращение в университет, к образовательному омбудсмену или к народным депутатам.

Приказ № 687: что изменилось по сравнению с № 910?

Сегодня действует приказ № 687. Именно на его основании и нужно обращаться.

Стоит действовать последовательно: обращаться в учебное заведение, ссылаясь на действующий приказ № 687. При необходимости можно прилагать его копию к своим обращениям, использовать при общении с учебным заведением и просить предоставить конкретное обоснование, если вам отказывают.

Важно, чтобы те, кто хочет восстановиться, знали о своих правах и понимали, что этот приказ действует.

справка Наталья Пипа Секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Наталья Пипа – народный депутат Верховной Рады 9 созыва от партии "Голос" и секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций. Родилась 12 октября 1983 года во Львове, окончила ЛНУ имени Ивана Франко, по специальности "Экономическая кибернетика". В 2018 году окончила Украинский католический университет по специальности "Управление неприбыльными организациями/Эффективное управление".

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