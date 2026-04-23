'Показатель вырос': эксперт ответил, сколько добровольцев среди украинских военных

Показатель рекрутинга в Украине вырос до 10%,

Показатель рекрутинга в Украине вырос до 10%. Больше всего потенциальные новобранцы боятся попасть к некомпетентному командиру. Об этом в эфире "Новости.LIVE" сказал Дмитрий Жмайло, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Отвечая на вопрос о рекрутинге в Украине, он отметил, что в начале 2025 года средняя доля рекрутинга в Силах безопасности и обороны Украины составляла "всего несколько процентов".

"Сейчас этот показатель вырос до 10%. То есть каждый десятый, кто присоединился к армии, – это доброволец. Если мы учтем, что есть доля самовольного оставления части, то, соответственно, доля добровольцев растет", – сказал Жмайло и добавил, что мобилизацию пока отменить невозможно, ведь она "обеспечивает 90%".

Что касается среднего количества добровольцев в месяц, если в среднем количество мобилизованных в месяц составляет ориентировочно 30 тысяч человек, эксперт отметил, что существует средний коэффициент, который составляет 10+ процентов. "Есть бригады, в которых каждый пятый – это доброволец", – отметил он.

На уточнение, речь ли идет таким образом о примерно трех тысячах добровольцев в месяц, Жмайло отметил, что можно сделать такое предположение. "Но цифры мобилизации (30 тысяч – это грубая цифра) несколько больше", – пояснил он.

Самовольное оставление части

По его словам, когда человек уже попадает в воинскую часть, то уровень самовольного оставления части там намного ниже. Эксперт привел пример одной из бригад, где уровень самовольного оставления части среди добровольцев составляет 0,06%.

"Поэтому, если мы видим, что есть частичный отток мобилизованных, то, соответственно, добровольцы занимают основные звенья. Соответственно, их доля в ежемесячном пополнении войска геометрически растет", – сказал Жмайло.

Чего боятся потенциальные новобранцы

Кроме того, эксперт рассказал, что согласно социологическим исследованиям, больше всего потенциальные новобранцы боятся попасть к некомпетентному командиру.

"Второе – это чтобы, выбирая должность, подразделение и свой функционал, он не менялся. Это два основных страха. Смерть, увечье, финансовое обеспечение – это уже следующие пункты", – рассказал Жмайло.

Бизнес и рекруты

Как сообщал УНИАН, ранее Федор Вениславский, народный депутат от "Слуги народа", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отметил, что предприятия, которые хотят забронировать своих работников, можно обязать приводить в армию через рекрутинг по 3-10 добровольцев за каждого забронированного.

Он также раскритиковал идею "экономического" бронирования, при котором сам работник или его работодатель мог бы заплатить за бронирование от мобилизации. По мнению Вениславского, такой подход нарушил бы один из конституционных принципов, гарантирующий равенство всех перед законом, независимо от состояния.

