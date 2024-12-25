Что дает статус участника боевых действий и почему в 2025 году его будет проще получить - узнайте в нашей статье.

Статус УБД (участника боевых действий) дает определенные привилегии его носителю. В 2025 году военным будет проще получить этот статус. А после официального оформления они получат скидку на оплату коммуналки и многие другие льготы.

Мы рассказали, что дает УБД в 2025 году и какой будет упрощенная процедура оформления статуса.

Что дает статус УБД - льготы в 2025 году

Льготы для УБД в 2025 году будут такими же, как в предыдущем, если ничего не поменяется.

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Участники боевых действий, а также их семьи имеют скидку 70% на оплату коммунальных услуг, квартплаты или топливо для котла. А если военный имеет инвалидность, то ему компенсируют 100% коммуналки.

Также УБД могут не платить за проезд в общественном транспорте, лекарства по рецепту, отдых в санаториях и медицинские услуги в государственных больницах. Они освобождаются от уплаты некоторых налогов.

Как получить УБД в 2025 году

Как сообщает УНН, в январе 2025 года появится автоматическое предоставление статуса УБД. Это значительно упростит процесс и уберет бюрократические трудности. Военнослужащие, которые выполняют боевые задачи, получат статус без любых обращений в различные учреждения и личного присутствия.

После получения статуса ветеран сможет загрузить е-Удостоверение участника боевых действий в приложении "Дія". И для этого даже не нужен бумажный документ.

До автоматизации получение статуса УБД требовало личной подачи военным письменного заявления. Также военнослужащему нужно было предоставить справку об участии в боевых действиях.

Сколько дней надо быть в зоне боевых действий, чтобы получить УБД

Постанова Кабинета Министров "Про предоставление статуса УБД" не устанавливает требований о минимальном количестве дней пребывания на фронте. Ранее, до начала полномасштабной войны, для получения УБД нужно было отслужить хотя бы 30 дней.

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