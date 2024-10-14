Для выезда необходимо предоставить только разрешение командира воинской части о выезде в другую страну.

С начала полномасштабного вторжения России 46 украинских военных выехали за границу на отдых и не вернулись обратно в Украину.

Об этом пишет "Слідство.Інфо" со ссылкой на данные, полученные от Главного управления военной службы и заместителя Генштаба, изложенные в ответе на журналистский запрос в Минобороны Украины.

Отмечается, что пересечение границы военнослужащими может происходить на общих основаниях, а их пропуск обеспечивают уполномоченные должностные лица. Военные не имеют ограничения по времени отпуска и для выезда им необходимо предоставить только разрешение командира воинской части о выезде в другую страну.

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"В период с 24.02.2022 по 30.09.2024 учтено 46 случаев, когда военнослужащие не возвращались обратно в Украину после отдыха за рубежом. Такие военнослужащие учтены, как самовольно оставившие воинские части", - говорится в ответе на запрос.

Декриминализация СЗЧ - что известно

8 октября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о декриминализации СВЧ. Так, военнослужащим, которые впервые самовольно оставили воинские части, но потом добровольно вернулись к месту прохождения службы, военная служба и действие контракта продолжается. Также возобновляются выплаты и осуществление продовольственного, вещевого обеспечения, льгот и социальных гарантий.

Как заявляет военный юрист Тарас Боровский, 95% случаев самовольного оставления частей военными - это искусственно созданные ситуации, возникающие из-за конфликта между бойцом и командиром.

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