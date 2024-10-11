Он готов объявить голодовку, если не будут установлены сроки демобилизации.

Боец 56 отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Сергей Гнездилов заявил, что вернется на службу только после представления Министерством обороны законодательной инициативы по установлению четких сроков службы.

Видео его заявления на суде публикует hromadske. Мужчина говорит, что определить сроки службы обещали еще восемь месяцев назад, однако этого так и не произошло. "Я за то, чтобы наконец в нашей стране ответственность была не только для военных, которые ушли в СЗЧ, но и для верховного главнокомандующего, который обещал это военным. А еще для министра обороны, который также обещал. Я хочу, чтобы наконец нас услышали", - призвал боец.

Гнездилов добавил, что в противном случае будет бороться за свою свободу и применять другие методы воздействия:

"Такие как голодовка и прочее. Если наша страна дожилась до того, что тюрьмы заполнены военными и их не хотят слышать, тогда нам надо бороться даже ценой собственной жизни".

СЗЧ Гнездилова

Как сообщал УНИАН, в конце сентября военный написал в сети пост, в котором раскритиковал отсутствие демобилизации. Он сообщил, что идет в СЗЧ, чтобы привлечь внимание к этой проблеме.

Недавно военного задержали. Его обвиняют в самовольном оставлении воинской части в условиях военного положения.

Сегодня, 11 октября, Печерский районный суд Киева избирает Гнездилову меру пресечения.

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