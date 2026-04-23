'Большой некомплект': Выговский рассказал, почему украинцы не идут в Нацполицию

Общий дефицит кадров в полиции сейчас составляет около 18%, а в патрульной полиции, работающей на улицах, 25,9%.

В Национальной полиции сейчас работает чуть более 100 тыс. полицейских. Существует большая нехватка сотрудников.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава Национальной полиции Иван Выговский. "С кадрами ситуация сложная. У нас большая нехватка сотрудников. Люди, к сожалению, сегодня не очень хотят идти в полицию. Мы объявляем конкурсы, но у нас мало кандидатов. Здесь несколько факторов. Во-первых, все понимают нагрузку, которая лежит на полицейских, и во-вторых – низкие зарплаты", – сказал он.

По словам Выгивского, общий некомплект в полиции сейчас составляет около 18%, в патрульной полиции, которая работает на улице, некомплект составляет 25,9%.

"При этом большая нагрузка. И меня откровенно удивляет, когда люди в сетях, так называемые "эксперты", "лидеры мнений" говорят, что в полиции работает 400 тыс., 300, 200. Откуда эти цифры берут – мне непонятно. Официально в Национальной полиции сейчас работает чуть больше 100 тыс. полицейских. Когда говорят – давайте всех полицейских на фронт, а наберем с улицы. У нас есть много специфических направлений, которые требуют специальных знаний и образования. Невозможно взять с улицы сразу следователя, оперативника, криминалиста и так далее", – рассказал он.

Глава Нацполиции добавил, что Россия тоже постоянно продвигает этот нарратив "всех на фронт", потому что, если не будет стабильной полиции, не будет действенных правоохранительных органов в государстве.

Заявления Выгивского о полиции

Как сообщал УНИАН, он отметил, что Национальная полиция не способна самостоятельно взять на себя мобилизационные задачи, и на это есть причины: большой некомплект Нацполиции, добавленные функции, которые появились в связи с войной.

Выговский напомнил, что есть такое выражение "война все спишет", но не для полиции.

"Мы всегда в поле зрения людей и всегда боролись за высокий уровень репутации. И именно нам после окончания войны предстоит и дальше работать с населением", – высказал мнение глава Нацполиции.

