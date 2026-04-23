Принц Гарри прибыл в Киев с неожиданным визитом (видео)

Британский принц и герцог Сассекский Гарри прибыл в Киев сегодня утром с неофициальным визитом.

По прибытии в украинскую столицу принц сказал, что ему "приятно" вернуться в Украину.

Видео дня

Своим визитом он хотел напомнить людям по всему миру, с чем столкнулись украинцы, и поддержать тех, кто выполняет "необычайную работу в невероятно сложных условиях".

В Киев принц Гарри прибыл на поезде, как и все иностранные гости нашего государства.

Детали визита члена британской королевской семьи пока неизвестны.

Принц Гарри и Украина

В 2025 году он дважды приезжал в Украину – весной во Львов, где посетил центр реабилитации Superhumans, и осенью – в Киев вместе с фондом Invictus Games Foundation. Во время визита в Киев принц встречался с ветеранами и властями, посетил Майдан и мемориал погибшим, видел последствия российских атак.

После того визита принц поделился впечатлениями от посещения мемориала погибшим военным. По его словам, это "одно из самых печальных зрелищ", которые он когда-либо видел, но в то же время и одно из "самых красивых".

В этом году принц Гарри также уже посещал украинскую столицу, где выступал на международном форуме и назвал Украину "передовой демократии".

В целом принц Гарри всячески поддерживает Украину: занимается реабилитацией раненых украинских военных, а также пожертвовал около $500 тыс. на помощь пострадавшим детям.

