Герцог Сассекский побывал на Майдане Независимости в столице.

Принц Гарри во время визита в Киев посетил народный мемориал на Майдане Независимости, где чтят память павших украинских защитников. По его словам, это "одна из самых печальных вещей", которые я он когда-либо видел, но в то же время и одна из "самых красивых", передает The Guardian.

Как отмечается, когда герцог Сассекский собирался положить венок, вокруг него собралась толпа людей, тогда он решил пойти в глубину мемориала, чтобы побыть наедине.

"Я хотел найти место, где можно было бы положить венок в тишине, подальше от всех. Боже мой, там, как в лабиринте. Я не понимал, как далеко он зашел. Честно говоря, это одна из самых печальных вещей, которые я когда-либо видел. Но и одна из самых красивых", - отметил принц Гарри.

Он также добавил, что войны можно и нужно было избежать: "Это все так не нужно".

Предполагается, что после этого принц Гарри встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Но официального подтверждения данной информации нет.

