Почему данные сотен украинок появились в ТЦК: в Сухопутных войсках объяснили

В базу "Оберег" закралась ошибка, из-за которой туда были внесены данные сотен украинок. Но, что самое интересное, исправить ее невозможно.

В Сухопутных войсках не готовятся к мобилизации женщин и не разрабатывают механизмов, направленных на это. Там объяснили, откуда в системе "Оберег" взялись данные украинок, которых там не должно было быть.

В Сухопутных войсках пояснили, чтопосле того, как первая гражданка Украины без соответствующего образования случайно попала на учет, командование провело служебное расследование для выяснения причин такой ошибки.

"Было выявлено, что ложная информация была внесена в систему "Оберег" в 2021 году. Также путем дополнительного изучения фактов формирования отдельных номеров записей в системе был выявлен ряд аналогичных случаев", – сообщили в Сухопутных войсках.

В то же время изменить такую информацию в ТЦК и СП невозможно. В системе "Оберег" нет технической возможности уничтожения сведений о гражданах Украины, которые не являются призывниками, военнообязанными и резервистами, из-за несоответствия нормативно-правовых актов.

"Командование Сухопутных войск Вооруженных сил Украины обратилось к Генеральному штабу и Министерству обороны с рядом предложений, призванных устранить пробелы и недостатки в системе "Оберег"", – отмечается в сообщении.

Кроме того, в Сухопутных войсках отметили, что в законодательстве Украины не произошло никаких изменений в отношении регулирования этого процесса, поэтому женщины могут поступать на службу в ВСУ только по собственному желанию, а на воинский учет должны встать только украинки с медицинским и фармацевтическим образованием.

Мобилизация женщин: что известно

В марте 2026 года в Украине зафиксировали случаи постановки на воинский учет женщин без медицинского образования. Сообщалось, что гражданки получали воинское звание и оказывались в розыске, даже если не имели медицинского образования.

28 марта глава Управления коммуникаций Сухопутных войск Андрей Подик заявлял, что никакой принудительной мобилизации женщин в Украине не проводится.

