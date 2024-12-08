Сейчас соответствующих законопроектов или предложений на рассмотрение профильного Комитета не поступало.

В Верховной Раде пока не рассматривают никаких законодательных инициатив по снижению мобилизационного возраста или принудительного призыва женщин в армию.

"Никаких законодательных инициатив по снижению мобилизационного возраста с 25 до 18 или до 20 лет - ни в парламенте в целом, ни в профильном комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в частности - не рассматривается", - сказал в комментарии "РБК-Украина" член комитета ВР по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский.

По его словам, соответствующих законопроектов или предложений на рассмотрение Комитета по нацбезопасности также не поступало. Кроме того, Вениславский отметил, что принудительную мобилизацию женщин, которые являются военнообязанными или станут ими после добровольного прохождения базовой военной службы, не рассматривают. Служба женщин в армии остается исключительно по добровольному согласию.

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"Все другие заявления, в том числе касающиеся принудительной мобилизации 18-24-летних после прохождения ими базовой военной службы - это манипуляции и спекуляции. В том числе со стороны отдельных наших коллег", - подытожил он.

Мобилизация в Украине

Экс-командир роты батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий считает, что в Украине провалена мобилизация, в том числе из-за того, что Верховная Рада своевременно не проголосовала за нормы, которые усиливают ответственность уклонения от воинского учета и усиливают мобилизацию.

Старший лейтенант ВСУ, кавалер ордена Богдана Хмельницкого, эксперт аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник отметил, что в 95% случаев новые люди будут хуже подготовлены.

Ранее отвечая на вопрос, нужно ли снижать мобилизационный возраст до 18 лет, он заявил, что Украине необходимо победить коррупцию.

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