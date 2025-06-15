Алексей Козырев отметил, что события на мировой арене оказывают влияние на валютный рынок.

Середина июня стала довольно-таки сложной как для мирового, так и украинского валютного рынка. Аналитик Алексей Козырев рассказал, какой курс валют на сегодня.

Согласно его прогнозу, курс доллара в воскресенье, 15 июня, в большинстве обменников и открытых отделений банков будет в пределах: прием от 41,10 до 41,40 гривни и продажа от 41,45 до 41,80 гривни.

При этом, аналитик отметил, что курс евро будет находиться в пределах: прием от 47,30 до 47,90 гривни и продажа от 47,95 до 48,50 гривни.

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Кроме того, он предупредил о возможных спекуляциях с евро.

"Евровалюта будет главным инструментом для спекулятивного заработка за счет существенной разницы курсов приема и продажи евровалюты в разных сетях обменных пунктов", - подытожил Козырев.

Курс доллара в Украине 16 июня

Украинский регулятор установил на понедельник, 16 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,45 гривни за доллар. При этом официальный курс евро установлен на уровне 47,69 гривни за единицу европейской валюты.

В свою очередь директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что до 22 июня коридоры валютных изменений составят 41,6-41,8 грн/долл. и 45,5-47,5 грн/евро на наличном рынке.

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