В православный праздник сегодня старались не нарушать запретов, чтобы не навлечь на себя несчастье.

15 июня православные христиане, согласно новоюлианскому календарю, чтят память святителя Михаила - первого митрополита Киевского и одного из духовных основателей христианства на Руси. О его жизни, церковных традициях этого дня, приметах и том, какой сегодня церковный праздник в Украине по старому стилю - читайте в нашем материале.

15 июня по новому стилю - какой сегодня церковный праздник, можно ли работать

15 июня по новому стилю в православной церкви вспоминают святителя Михаила, первого митрополита Киевского. Считается, что он был родом то ли из Сирии, то ли из Болгарии или Сербии.

В 988 году, по благословению Константинопольского патриарха Николая Хризоверга, Михаил приехал в Корсунь, а затем отправился в Киев, к князю Владимиру Великому, где крестил киевлян.

Видео дня

Михаила почитали как строгого, смиренного и преданного служению Церкви архиерея. При поддержке князя Владимира он проповедовал, открывал храмы и духовные школы, развивал церковную жизнь в Киевской Руси. Святитель Михаил стал основателем монастыря в честь Архистратига Михаила, где позже был заложен Киево-Михайловский Златоверхий монастырь. Также по благословению Михаила в Киеве началось строительство первой каменной церкви - Десятинной.

После смерти святителя его мощи сначала покоились в Десятинной церкви, затем их перенесли в Ближние пещеры Киево-Печерской лавры, а в 1730 году - в Успенский собор, где и находятся по сей день.

***

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю - в этот день чествуют Киево-Братскую икону Божией Матери.

О чем молиться, что можно, чего нельзя делать сегодня

К святителю Михаилу обращаются в молитвах о духовной поддержке, просят исцелить от болезней и защитить от зла. Святого считают покровителем и заступником в трудные моменты жизни.

В народе этот день прозвали Фитов день - в честь мученика Вита (Фита), пам'ять которого тоже совершается сегодня. В народе его считали покровителем скота и обращаются с просьбами о здоровье и защите домашних животных. Второе название дня - Фит Овсяник, так как считалось, что святой оберегает овес и способствует хорошему урожаю.

15 июня связывают с особой природной силой - верят, что он подходит для сбора лекарственных трав. Собирать их следует рано утром, пока на листьях ещё роса. Эти травы сушат, используют для приготовления целебных отваров и настоек.

Согласно традициям, этот день хорошо посвятить домашним хлопотам, уборке, работе в огороде. Стоит проявить заботу о близких, говорят, что любое добро, сделанное в этот день, обязательно вернется сторицей.

Церковь сегодня напоминает о духовной чистоте - нельзя ссориться, злословить, завидовать, жаловаться на жизнь, отказывать в милостыне.

В народе существует поверье, что 15 июня может быть особенно непредсказуемым - замечено, что в этот день обычно случаются разного рода неудачи, пожары и несчастные случаи. Поэтому не советуют сегодня идти в лес в одиночку и купаться в реках и озерах.

Приметы 15 июня - что сулит погода

В этот день внимательно наблюдают за природой, чтобы понять, каким будет лето и осень:

утро с густой росой - можно ждать щедрый урожай;

пасмурная или дождливая погода 15 июня - предвещает жаркое лето и теплую осень;

небо на закате окрашено в алые и красные тона - рыбалка будет удачной.

Сны на Фита считаются вещими, а вот встреча с вороной - дурным знаком.

Вас также могут заинтересовать новости: