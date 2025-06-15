Армия обороны Израиля заявлений по этому поводу по состоянию на сейчас не делала.

Израиль нанес авиаудар по месту встречи лидеров хуситов в Йемене. Произошло это вечером в субботу, 14 июня.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на израильских официальных лиц, которые говорили на условиях анонимности. Отмечается, что на месте атаки, предположительно, находился начальник военного штаба хуситов Мохамед аль-Гамари.

"Остается непонятным, был ли аль-Гамари убит во время авиаудара. Также непонятно, кто еще из руководства хуситов присутствовал на месте во время удара", – добавляют авторы.

Видео дня

О том, что целью той атаки был аль-Гамари пишет и издание The Times of Israel со ссылкой на источники в оборонном секторе. О результатах удара информации пока нет.

Армия обороны Израиля заявлений по этому поводу по состоянию на сейчас не делала.

Ситуация на Ближнем Востоке

Иран и Израиль наносят удары по территории друг друга. Как сообщают израильские СМИ, Иран атаковал в том числе Хайфу. Есть информация о жертвах.

Тем временем Израиль нанес мощный удар по Тегерану – там пылает нефтехранилище, что подтвердил и неназванный иранский чиновник.

"Чиновник сказал, что нефтебазы взрываются одна за другой и угрожают значительными разрушениями жилым кварталам в этом районе. Житель многоэтажки, чья квартира находится прямо напротив нефтебазы, сказал, что сила взрывов была похожа на землетрясение", – писало издание The New York Times.

The Times of Israel также сообщало, что Трамп рассматривает возможный удар США по ядерному объекту в Иране. По мнению американского президента, это может помешать стране создать ядерное оружие.

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