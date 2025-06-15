По данным СМИ, в Тегеране пылает нефтехранилище.

Вечером в субботу, 14 июня, Иран выпустил по Израилю ракеты. В то же время израильские военные нанесли мощный удар по Тегерану.

По выпущенным Ираном целям работала противовоздушная оборона. Под ударом была, в частности, Хайфа. Издание The Times of Israel информирует об одном погибшем и 14 раненых в результате атаки со стороны Ирана.

В то же время, как сообщает CNN со ссылкой на государственные СМИ Ирана, страна выпустила по Израилю новый залп – он включает как ракеты, так и беспилотники.

Видео дня

Тем временем Армия обороны Израиля объявила об ударах по военным целям в Тегеране. Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эффи Дефрин ранее заявила, что "продолжающаяся операция" ВВС Израиля шла почти 40 часов и была направлена на более 150 объектов.

"Самолеты ЦАХАЛа завершают волну ударов по военным и стратегическим объектам, объектам ядерной программы и высокопоставленным фигурам в иранском террористическом руководстве. Это важные цели в самом сердце Ирана и его террористических приспешников", – приводит ее слова CNN.

Clash Report сообщает о пожаре на нефтехранилище в Тегеране, вызванном израильскими ударами. Видео и фото с последствиями атаки активно распространяются в Сети:

Между тем иранский чиновник рассказал в комментарии The New York Times, что Израиль атаковал главную нефтебазу Тегерана на северных горных склонах. Удар вызвал массовые взрывы.

"Чиновник сказал, что нефтебазы взрываются одна за другой и угрожают значительными разрушениями жилым кварталам в этом районе. Житель многоэтажки, чья квартира находится прямо напротив нефтебазы, сказал, что сила взрывов была похожа на землетрясение", – говорится в сообщении.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац опубликовал в соцсети Х сообщение с текстом: "Тегеран пылает". В свою очередь, премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху созывает заседание кабинета министров на фоне новых атак, пишет CNN.

Иран – Израиль: это стоит знать

В последние дни ситуация на Ближнем Востоке существенно обострилась. Иран и Израиль обменялись мощными ударами. Сообщалось об атаках на иранские объекты. Отмечалось, что под удар попали цели командного уровня, командиры, военные объекты, штабы и ядерные объекты.

Clash Report даже писал о ликвидации восьми ключевых генералов Ирана – среди них и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана, командующий КСИР, командующий Воздушно-космическими силами КСИР, которые ответственны за ракетную программу Ирана.

В ответ на эти атаки Иран обстрелял Израиль ракетами.

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