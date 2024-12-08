Из-за недостатков подготовки Силы обороны Украины недостаточно реализуют тот потенциал, который есть, отметил воин.

У украинской армии ограниченный ресурс людей, которых нужно максимально беречь. Новые люди в войсках будут, но в 95% случаев они будут хуже подготовлены и с худшим морально-психологическим обеспечением. Такое мнение в эфире Украинского радио озвучил старший лейтенант ВСУ, кавалер ордена Богдана Хмельницкого, эксперт аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник.

По его словам, за последний год увеличилась зависимость успеха армии от украинского солдата.

"Если сейчас отбросить определенные пропагандистские моменты, то единственная огромная ценность, не изменившаяся в украинской армии - это солдат, и на нем все базируется. К сожалению, из-за недостатков подготовки мы пока недостаточно реализуем тот потенциал, который у нас есть", - считает военный.

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Он добавил, что на стратегическом уровне у Сил обороны Украины есть успехи, но на уровне тактического управления все остается по-старому:

"И это наш огромный недостаток. Командиры не понимают, что у нас слишком ограниченный ресурс людей, которых нужно максимально беречь. Новые люди будут, но в 95% из 100 они будут хуже подготовлены и с худшим морально-психологическим обеспечением".

Воин констатировал, что за прошедший год не был сделан качественный скачок в системе подготовки бойца и в системе коммуникации между солдатом и старшими по званию.

"Мы не совершили качественный скачок в части пропаганды того, что Украину нужно защищать. Корень проблем лежит летом 2023 года. Тогда это нужно было делать. К сожалению, время упущено", - сказал Мельник.

Мобилизация в Украине - актуальное

Напомним, ранее старший лейтенант Николай Мельник, отвечая на вопрос, нужно ли снижать мобилизационный возраст до 18 лет, заявил, что Украине необходимо победить коррупцию:

"Служить должны независимо от того, какие у тебя или твоих родителей состояния. Если нет, то придется снижать мобилизационный возраст. Все очень просто… Другого выхода нет".

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