Капустная блошка - один из самых распространенных вредителей. Порой кажется, что от этих насекомых невозможно избавиться, но это не так.

Каждое растение на огороде подвергается дерзким нападениям вредителей. Одним из самых распространенных насекомых, которые не дают покоя огородникам, является крестоцветная или так называемая "капустная" блошка. Это прожорливое создание способно уничтожить весь урожай и довольно-таки быстро. Разберемся, как избавиться от крестоцветной блошки на капусте.

Чем обработать капусту от блошки

Зачастую о вредителях вспоминают, когда они уже вовсю хазяйничают. Вот только некоторые огородники боятся идти на крайние меры для борьбы с непрошенными гостями и предпочитают использовать максимально безопасные варианты - народные средства от капустной блошки. Эти методы просты в применении, не несут угрозы людям или окружающей среде, а также не требуют больших финансовых трат или специальных навыков и знаний.

Наиболее популярен - нашатырный спирт от крестоцветной блошки и ее личинок. Аммиак отпугивает вредителей, а также служит подкормкой растению. Для получения смеси необходимо развести 1 чайную ложку нашатырного спирта в литре воды. Опрыскивайте капусту этим раствором, стараясь обработать обе стороны листьев, 3-4 раза с интервалом в 10-14 дней, в зависимости от погодных условий и наличия вредителей.

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Отлично работает уксус от крестоцветной блошки. Его вредители не любят из-за неприятного запаха. Для приготовления раствора 1 стакан 9%-ого уксуса разводят в 10 литрах воды. Смесью поливают капусту и почву вокруг нее утром или вечером. Также добавляют 30 грамм натертого на терке хозяйственного мыла, чтобы усложнить насекомому передвижение по растению.

Хороший результат дает и зола от крестоцветной блошки, потому что мешает ей двигаться по капусте. После полива или дождя, когда растение влажныое, посыпьте его золой, уделяя особое внимание молодым листьям. Также можно приготовить настой. Для этого залейте 1 стакан золы 10 литрами кипятка, дайте настояться от 4-5 часов до 2-3 дней. Полученным раствором опрыскайте капусту вечером.

Другое средство от крестоцветной блошки на капусте

Если вы огородник без предубеждений или хотите быстрого результата, то можно использовать инсектициды на основе тиаметоксама и лямбда-цигалотрина, а также на основе пиретроидов. К эффективным препаратам относятся "Прованто Отек", "Актара", "Ато Жук", "Энжио", "Маврик", "Амплиго".

Кроме того, защитить капусту от блошки помогут и такие простые методы, как:

Прополка сорняков. Насекомое может питаться и на сорняках, поэтому их удаление поможет уменьшить численность вредителя. Мульчирование. Покрывание почвы вокруг капусты мульчей (например, соломой) может защитить растения.

Каждый из предложенных вариантов спасения урожая по-своему хорош, но народные средства от капустной блошкиих также можно комбинировать с инсектицидами для наилучшего результата.

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