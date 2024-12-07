Армия в Украине приближается к стандартам "рабоче-крестьянской", отметил военный.

Старший лейтенант и бывший командир 4-й роты 47-й механизированной бригады Николай Мельник ответил на вопрос, надо ли снижать мобилизационный возраст в Украине до 18 лет.

"У нас есть простой выбор - или мы победим коррупцию, и параллельно пойдет тотальная мобилизация, или... Поймите правильно, наша армия сейчас приближается к стандартам "рабоче-крестьянской". Село и рабочие. Извините, но что-то ни одного ребенка чиновников я там не увидел, то есть тех, кто может "отмазаться", - отметил боец в интервью 24 каналу. - Два миллиона уклонистов, которые сейчас за пределами Украины, они же не просто так выехали - кто-то им помог. У нас даже есть эти фамилии, уже есть приговоры. Только люди почему-то не сидят".

По его мнению, всем необходимо признать, что служба - это общее дело:

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"Служить должны независимо от того, какие у тебя или твоих родителей состояния. Если нет, то придется снижать мобилизационный возраст. Все очень просто… Другого выхода нет".

Мобилизация в Украине - актуальное

Напомним, бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес заявлял, что, по его мнению, в Украине установлен слишком высокий призывной возраст. Он считает, что нужно активнее привлекать молодежь и женщин к военной службе, поскольку для них в армии найдется достаточно работы.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен отмечал, что Украина должна принять сложные решения о продолжении мобилизации для противодействия российской агрессии.

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