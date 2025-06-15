Сколько будут стоить 100 долларов в Украине: прогноз банкира до 22 июня

Эксперт отметил, что "головокружительных" изменений на валютном рынке не стоит ожидать.

Курс валют в Украине на следующей неделе останется контролируемой и прогнозируемой. Валютный рынок крепкий и надежный, а любые "головокружительные" изменения маловероятны.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН рассказал, что с 16 по 22 июня курс доллара будет находиться в коридоре 41,6 - 41,9 гривни за доллар и 45,5-47,5 гривни за евро на межбанке и 41,6 - 41,8 гривни за доллар и 45,5 - 47,5 гривни за евро на наличном рынке.

Таким образом, 100 долларов в гривнях в Украине до 22 июня будет стоить 4160 - 4180 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдется украинцам в 41600 - 41800 гривень.

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В то же время 100 евро в гривнях в Украине будут стоить 4550 – 4750 гривень, а 1000 евро в гривнях обойдутся украинцам 45500 - 47500 гривень.

Курс доллара в Украине - прогноз на июнь 2025

Ранее директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой ранее дал прогноз курса доллара на июнь 2025 года.

По его мнению, начальная планка на 2025 год - 42,02 гривни за доллар - может снова стать реальностью уже в ближайшее время. При этом он указал, что курс доллара в Украине, скорее всего, будет колебаться в пределах 41,6 - 42 гривни.

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