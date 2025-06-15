В ISW отметили, что главным ударным формированием в этом районе является 41 общевойсковая армия РФ.

Оккупанты пытаются выйти на административную границу Донецкой и Днепропетровской областей, продвигаясь одновременно с нескольких направлений.

Об этом говорится в свежем обзоре аналитиков Института изучения войны (ISW). Аналитики детализировали, что россияне постепенно продвигаются с трех тактических направлений к селу Новопавловка с востока, пытаясь войти на территорию Днепропетровской области.

Также геолокационные видео свидетельствуют о продвижении россиян в центральной части села Ореховое (к востоку от Новопавловки), которое, возможно, они захватили.

Видео дня

Аналитики напомнили, что РФ осуществляет многовекторное наступление на Днепропетровскую область - атаки ведутся с востока, юго-востока и юга в направлении Новопавловки.

В ISW отметили, что главным ударным формированием в этом районе является 41 общевойсковая армия РФ.

Аналитики отметили, что недавно россияне заняли территории на крайнем юго-востоке от границы с Днепропетровской областью возле села Дачное (юго-восток от Новопавловки), чтобы поддержать атаки с востока от этого населенного пункта.

При этом, как отметили в Институте, подразделения ВСУ проводят контрнаступление в этом районе. Свежее геолокационное видео указало на некоторое продвижение ВСУ на восточной окраине Алексеевки, восточнее Новопавловки.

Аналитики предположили, что россияне пытаются продвинуться в направлении Новопавловки с юго-востока вдоль трассы Т-0428 (Курахово - Новопавловка).

В ISW считают, что недавние успехи РФ вблизи села Комар также являются частью масштабного наступления на Новопавловку.

"Российские силы, вероятно, пытаются продвигаться на север, в направлении Днепропетровской области и населенных пунктов Новопавловка и Ивановка, вдоль реки Мокрые Ялы, к северу от Большой Новоселки", - поделились прогнозом аналитики.

Ситуация в Днепропетровской области

С начала этого года россияне медленно продвигаются к админгранице Донецкой и Днепропетровской областей.

А несколько дней назад в РФ даже заявили, что россияне прорвались на Днепропетровщину, однако аналитики ISW быстро опровергли это заявление.

Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак тогда заявил, что подобные вбросы со стороны россиян призваны дестабилизировать ситуацию в области.

13 июня президент Украины Владимир Зеленский сказал, что продвижения россиян на Днепропетровщину сейчас нет, однако для россиян важно создать информационную волну.

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