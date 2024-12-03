Военные очень устали и обижены из-за отношения тыла, утверждает ветеран АТО.

В Украине провалена мобилизация, в том числе из-за того, что Верховная Рада своевременно не проголосовала за нормы, которые усиливают ответственность уклонения от воинского учета и ужесточают мобилизацию. Об этом журналистам заявил экс-командир роты батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

"Наша гражданская власть несет всю ответственность за сорванную мобилизацию. Это однозначно. Если дальше разбираться в пределах гражданской власти, то, в первую очередь, - Верховная Рада именно потому, что отвечает за изменения в законодательстве", - сказал ветеран АТО.

Он пояснил, что один из ключевых тезисов - срок военной службы, то есть человек должен знать, что он "надевает форму" не на всегда, что он не "покупает билет на войну в один конец". По мнению ветерана, каждый военный должен знать, что, например, через четыре года службы он вернется домой даже если война продолжается. На фронте его заменит человек, который указанный срок находился в тылу.

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Дикий подчеркивает, что эту норму уже должны были проголосовать в ВР, она прошла все согласования в профильных комитетах и т.д., но ее "сбили" в последний момент - во время голосования с большинством в один голос.

Ветеран объясняет, что это произошло по просьбе Минобороны и командования армии, которые это попросили сделать потому, что ранее не было проголосовано ни одной нормы, которая бы усиливала мобилизацию, предусматривали бы уголовное наказание за уклонение от воинского учета. Эксперт подчеркнул:

"То есть, законодатели были готовы сказать: "Ребята, вы свое отслужили, гуляйте", но не готовы были обеспечить им замену. И тогда в последний момент командование армии сказало: "Стоп, что вы творите. Если вы не готовы принять непопулярные законы, чтобы обеспечить нам мобилизацию, хотя бы оставьте тех, кто есть". Вот что тогда произошло с этим законом".

Он утверждает, что депутаты не усилили мобилизацию, потому что знают, что "мудрый народ" считает эти действия непопулярными и боятся за собственные рейтинги.

Он отметил, что военные, которые сейчас находятся на фронте, возмущены такой позицией - считают, что их попросту использовали и "списали".

Отвечая на вопрос, согласятся ли бойцы "на нуле" с прекращением огня, "замораживанием" линии фронта и т.д., Дикий пояснил, что военные выполняют приказы.

"И если президент Украины, народ Украины скажут, что все - "мы договорились, мы прекращаем войну", ожидать, что именно военные восстанут, не выполнят приказ - типа вы договорились, а мы будем воевать - это не понимать саму суть армии. Это регулярная мобилизованная армия, это в первую очередь большой механизм, где люди выполняют приказы", - сказал Дикий.

Он считает, что большинство военных "отдали бы голоса" за то, чтобы прекратить огонь, потому что они очень устали.

"Извините, люди вымучены и еще и очень обижены нашим с вами отношением. Они устали от украинского тыла, который сидит в кабаках, распространяет в ТГ-каналах информацию, где сейчас раздают повестки. Этот тыл абсолютно конкретный, а не абстрактный. И именно он больше всего деморализует наших защитников. Их просто это оскорбляет: почему их просто списали, типа "молодцы - пошли нас защищать и воюйте до конца...", - отмечает Дикий.

Мобилизация в Украине - мнение Дикого

Как сообщал УНИАН, ранее Дикий говорил, что сейчас в Украине - абсурдная ситуация, в которой военнообязанный стоит перед выбором: одеть форму навсегда - купить цветков в один конец и воевать до конца, или заплатить 25 тысяч гривен за нарушение правил воинского учета.

Как считает Дикий, это абсолютно неуравновешенные вещи. Поэтому, по его мнению, Верховная Рада должна в первую очередь принять два закона, без которых все остальное не имеет значения. Первый - о предельном сроке службы - человек должен знать, что после определенного срока службы, будет мобилизован, а его заменит кто-то другой, кто до этого был в тылу. Второй закон - о криминализации отклонения от воинского учета.

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