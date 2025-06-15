Пострадавшего украинца доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает.

В Германии неизвестные напали с ножом на украинца. Произошло это в Берлине.

Как сообщает берлинская полиция, 51-летний мужчина гулял с собакой в парке в районе Шарлоттенбург-Норд. По словам пострадавшего, он отдавал собаке команды на украинском языке, после чего двое неизвестных спросили его о национальности.

"Когда он ответил, что является украинцем, один из неизвестных ударил его ножом в живот", – говорится в заявлении полиции.

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Нападавшие скрылись с места инцидента. Правоохранители ведут расследование.

В то же время пострадавшего украинца доставили в больницу. Его жизни ничего не угрожает.

Инциденты с украинцами за рубежом

Во Франции произошло ужасное ДТП с автобусом, в котором ехали украинские дети. По словам президента Зеленского, они возвращались с обмена во французском лицее.

Сообщалось, что погибли четверо взрослых, трое из них – украинцы. Еще два человека находились в тяжелом состоянии.

В начале июня в Бельгии была жестоко убита украинка с дочерью в возрасте 6 лет. В преступлении признался 16-летний сын жертвы. Причиной содеянного он назвал бытовую ссору из-за карманных денег или школы, но прокуратура сомневается в истинности мотива.

Отец семьи – военный, он находится в Украине.

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