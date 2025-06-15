Оказалось, что лошади могут общаться не только ржанием и храпом, но также и мимическими выражениями морды.

У лошадей есть собственный "язык", который полагается в частности на более 800 выражений морды. Об этом пишет The Sun со ссылкой на результаты нового исследования.

Группа ученых из университета города Абериствит (Уэльс, Великобритания) наблюдала за лошадьми, фиксируя их поведение в различных эмоциональных состояниях - от радости до гнева. На основе этих наблюдений был создан список выражений морды лошадей, характерных для определенного настроения этих животных.

Например, во время дружеского общения лошади направляли уши вперед и вытягивали нос. А когда они хотели показать свое превосходство над кем-то, то приплющивали уши, расширяли ноздри и опускали головы.

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"Мы обнаружили, что лошади используют широкий спектр движений морды, которые меняются в зависимости от социального контекста. Особенно интересно то, что некоторые из этих мимических моделей поведения, особенно во время игры, отражают те, что наблюдаются у шимпанзе и собак, что подтверждает гипотезу о том, что мимическое поведение может быть глубоко укоренено в биологии млекопитающих", - рассказал ведущий автор исследования доктор Себастьян Макбрайд.

Например, ученые идентифицировали специфическое движение "натягивание морды", которое ранее наблюдалось только у людей и гиббонов. Отмечается, что по этому выражению морды ветеринары могли бы выявлять боль у лошадей.

Исследовательская группа также заявила, что их работа изменит то, как мы взаимодействуем с лошадьми, "что приведет к лучшему уходу и крепким отношениям между человеком и животным".

Другие научные новости

Как писал УНИАН, ученые выдвинули предположение, что горбатые киты, вероятно, пытаются общаться с людьми на специфическом "языке" пузырей. Тот же метод они используют и в общении между собой.

Также мы рассказывали, какое животное имеет самое лучшее обоняние. Ответ оказался полной неожиданностью.

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