Он отметил, что єто тщательно спланированная акция Израиля с двумя основными целями.

Израиль начал наносить удары по ядерным объектам и ликвидирует целый ряд генералов в Иране, однако пока не ясно, что стоит за этой атакой и насколько реально опасна ситуация.

Такое мнение высказал эксперт по терроризму Петер Нойманн в подкасте BILD. "Это тщательно спланированная акция с двумя основными целями - остановить иранскую ядерную программу и ослабить руководство Революционной гвардии", - считает эксперт.

Комментируя данные о том, что израильская разведка Моссад много лет создает военные базы прямо на территории Ирана, Нойманн предположил, что это может отвечать действительности.

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"Моссад, по-видимому, сумел создать внутри страны собственную военную инфраструктуру", - отметил он.

По мнению эксперта, у таких действий есть и психологический посыл: Израиль показывает, что его враги больше нигде не находятся в безопасности, даже у себя дома.

Эксперт допустил, что удары по Ирану могут способствовать усилиям США вести переговоры по ядерной программе:

Трамп надеется, что это подтолкнет Иран к возвращению за стол переговоров по ядерной программе".

При этом Нойманн считает ситуацию переломной для всего региона: она может пойти как в сторону эскалации, так и в сторону диалога.

Удары Израиля по Ирану

Под утро 13 июня стало известно, что Израиль нанес массированные удары по объектам ядерной программы Ирана. По предварительным оценкам, первый удар стал неожиданностью для Ирана как по масштабу, так и по географии.

Были убиты военные топ-чиновники, а также ведущие физики-ядерщики, которые участвовали в ядерных разработках Ирана.

В ответ Иран нанес по Израилю массированный ракетный удар.

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