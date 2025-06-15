Без помощи США Израиль не сможет уничтожить иранский завод по обогащению урана в Фордоу.

Израиль в течение последних 48 часов просил администрацию президента США Дональда Трампа присоединиться к войне с Ираном, чтобы ликвидировать его ядерную программу. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на свои источники.

"Израильский чиновник заявил Axios, что США могут присоединиться к операции и что президент Трамп даже предложил сделать это в случае необходимости во время недавней беседы с премьер-министром Биньямином Нетаньяху", - отмечается в статье.

В пятницу представитель Белого дома опроверг эту информацию. В субботу второй представитель США подтвердил, что Израиль призвал администрацию Трампа присоединиться к войне, но сказал, что в настоящее время администрация не рассматривает эту возможность.

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Один из американских чиновников заявил Axios, что "то, что происходит сегодня, нельзя предотвратить", имея в виду атаки Израиля.

"Но у нас есть возможность договориться об успешном мирном урегулировании этого конфликта, если Иран будет готов к этому. Самый быстрый способ для Ирана достичь мира — отказаться от своей ядерной программы", — добавил он.

Отмечается, что Израилю не хватает бомб для уничтожения бункеров и больших бомбардировщиков, необходимых для уничтожения иранского завода по обогащению урана в Фордоу, который построен в горах и глубоко под землей. Однако администрация Трампа до сих пор дистанцировалась от операции Израиля и утверждала, что ответные удары Ирана по американским целям будут незаконными.

Как указывает Axios, прямое нападение на Иран, даже если участие США ограничится бомбардировкой одного объекта, втянет США непосредственно в войну. В то же время, если Фордоу останется в рабочем состоянии после окончания операции, Израиль не достигнет своей цели "ликвидировать" ядерную программу Ирана.

При этом отмечается, что израильские чиновники поднимали вопрос об участии США в уничтожении Фордоу со своими американскими коллегами с момента начала операции Израиля.

"Израильский источник сообщил, что США рассматривают эту просьбу, и подчеркнул, что Израиль надеется, что Трамп согласится", - пишет издание.

Конфликт Ирана и Израиля

Дональд Трамп в своем последнем заявлении подчеркнул, что США не участвуют в текущем конфликте.

В то же время он подчеркнул, что в случае прямого нападения Ирана "США обрушат на него всю мощь и силу своих Вооруженных сил на уровне, которого мир еще не видел".

С начала конфликта 13 июня Иран и Израиль обменялиь уже несколькими мощными ударами. Израиль разрушил ядерные объекты Ирана и уничтожил несколько важных топ-чиновников и ученых-ядерщиков. В результате ответного удара Ирана в Израиле известно о множестве раненых, также есть погибшие.

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