На город одновременно летели крылатые и баллистические ракеты.

Ночью российские оккупанты нанесли массированный удар по Кременчугу Полтавской области.

Об этом сообщил и.о. главы Полтавской областной военной администрации Владимир Когут. "Сегодня ночью враг провел массированную комбинированную атаку с использованием ракет и БПЛА", - детализировал он.

Когут уточнил, что большинство вражеских целей были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны.

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"В Кременчугском обществе под удар попали объекты энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры. Также был поврежден частный жилой дом, автомобиль и линия электропередач. В результате прямых попаданий и падения обломков возникли пожары, которые были локализованы", - сообщил Когут.

По его данным, в Чутовской общине из-за падения обломков БПЛА повреждены жилые дома и автомобили.

"К счастью, во всех случаях обошлось без пострадавших", - подытожил он.

Напомним, с утра в сети появилась информация об ударах россиян по Кременчугу. Сообщалось, что в городе раздалась серия взрывов, после которых начались пожары.

Перед этим Когут предупреждал, что в Полтавской области работает противовоздушная оборона и попросил население оставаться в укрытиях.

При этом ночью Воздушные силы сообщали, что курсом на Кременчуг летят ракеты.

Напомним, в Кременчуге находится нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Это крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие в Украине и до войны оно было важным поставщиком горючего для внутреннего рынка. В мае 2022 года оккупанты разбомбили этот НПЗ.

Удары россиян по Украине

Эксперты отмечали, что крайние атаки россиян характеризуются концентрированными ударами по украинским городам. Так, 9 июня россияне нанесли удар по Ровенской области. Тогда эта область пережила самый масштабный удар за все время войны. Город Дубно принял на себя львиную долю этого удара.

Именно в Дубно находится военный аэродром, который начали ремонтировать в 2020 году, чтобы он мог принимать современные истребители и вертолеты.

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