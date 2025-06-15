Дожди сегодня в Украине продолжатся.

Сегодня, 15 июня, температура в Украине немного повысится. По всей стране уже будет +19°...+23°, а на западе местами воздух прогреется до +24°...+26°. В большинстве областей пройдут дожди, местами сильные. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины будет теплее всего. Тут воздух прогреется до приятных +22°...+24°, а на Закарпатье столбики термометров покажут +26°. День будет сухо, без осадков и с достаточным количеством солнца.

На севере украины также ожидается небольшая облачность, но тут будет дождить, а температура днем ожидается не выше +19°....+22°.

Видео дня

Жителей востока страны также ждет мокрая погода с дождями и ливнями. Столбики термометров тут покажут +20°...+23°.

В центральных областях Украины 15 июня ожидается небольшая облачность с дождями и ливнями. В течение дня температура будет от +19° на полтавщине до +23° в Винницкой области.

На юге страны сегодня также будет дождить. Температура днем тут ожидается в пределах ++21°...+23°, на побережье - около +18°.

15 июня - праздник, приметы погоды

15 июня - Никифора. По приметам, если ветер 15 июня дует с запада, то в ближайшее время будет похолодание. Если вечером идет ливень, то в августе будет много осадков.

Вас также могут заинтересовать новости: