Пентагон поздравил граждан США с Днем флага, но есть нюанс

Пользователи тут же заметили, что в Пентагоне оконфузились.

Пентагон поздравил американцев с Днем флага, сопроводив его картинкой, где рядом с американским флагом расположен российский.

"С Днем флага! Давайте почтим символ нашей нации - звезды и полосы, которые объединяют нас всех. Поднимая флаг, вспомним о ценностях, которые он олицетворяет, и отпразднуем свободу, мужество и стойкость, которые делают нашу страну великой", - говорится в сообщении Пентагона.

Экс-корреспондент украинской редакции "Голос Америки" Остап Яриш предположил, что российский триколор появился на иллюстрации ненароком.

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Пользователи неоднократно указывали на ошибку в комментариях к публикации, но изображение так и не поменяли.

США и РФ

При президенте США Дональде Трампе отношения с РФ значительно потеплели. Трамп неоднократно заявлял, что считает российского диктатора Владимира Путина своим другом и хвастался теплыми отношениями с ним.

Вчера, 14 июня, Путин позвонил Трампу в его день рождения. Между дифирамбами в адрес друг друга Трамп и Путин успели обсудить ситуацию на Ближнем Востоке и войну в Украине.

По словам помощника Путина Юрия Ушакова, беседовали Путин и Трамп около 50 минут. Как поведал Ушаков, Путин осудил военную операцию Израиля против Ирана, тогда как Трамп оценил ситуацию на Ближнем Востоке "как весьма тревожную", но назвал удары Израиля по Ирану эффективными.

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