Справиться с этой задачей будет непросто.

Оптические иллюзии – это не только веселые задания, которые помогают скоротать время. Такие головоломки еще и чрезвычайно полезны для мозга.

Знали ли вы, что регулярное решение умственных задачек помогает это развить навыки наблюдательности, внимательность к деталям, память и даже скорость реакции. Одними из них являются словесные головоломки. УНИАН подготовил для вас именно такое задание.

Итак, ниже вы увидите коллаж с хаотично расположенными буквами. Ваша задача заключается в том, чтобы найти определенное слово за определенный промежуток времени.

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Вы должны отыскать в этом хаосе слово "дрон" и сделать это надо быстро. На ответ у вас будет всего 9 секунд. Вы готовы к этому вызову?

Тогда начинаем! Но сначала дадим вам небольшую подсказку: искать слово можно как по вертикали, так и по горизонтали, и по диагонали.

Время пошло! Внимательно рассмотрите изображение и помните: действовать нужно быстро.

Что ж, ваши 9 секунд исчерпаны. Удалось ли вам заметить слово "дрон" среди множества букв? Если вы справились, вашей внимательности к мелочам можно только позавидовать.

А тем, кто в 9 секунд не уложился, советуем вернуться к изображению и поискать еще. Помните, что лучше прийти к финишу позже, чем сдаться.

Ответ:

Больше интересных заданий от УНИАН

Для любителей головоломок на внимательность у нас есть кое-что интересное. Надо найти утенка среди роз за 7 секунд. Давайте проверим, уложитесь ли вы в это время.

Если же вам больше по душе задачки на поиск слов, предлагаем вам попробовать найти слово "буря" на картинке. На это задание мы отвели 6 секунд.

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