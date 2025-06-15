Вместо того, чтобы целиться понемногу в разных местах, россияне наносят концентрированные удары.

В последние недели Россия усилила свои воздушные атаки на Украину, запуская до полутысячи беспилотников и ракет за одну ночь, а также изменила тактику ударов. Теперь они не просто масштабнее и чаще; они также более концентрированы и с ними гораздо сложнее бороться — поскольку дроны летают на больших высотах, вне досягаемости пулеметов, пишет CNN.

"В последнее время они летают как рой, который не останавливается в течение трех или четырех часов. Взрывы прямо за окнами", — рассказала изданию жительница Киева Кристина Решетник.

Согласно подсчетам CNN, за последние четыре недели произошло семь крупнейших российских атак с использованием беспилотников.

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Аналитик по России в Институте изучения войны Кристина Харвард заявила, что, по текущим оценкам, Москва теперь может производить около 2700 беспилотников "Шахед" в месяц, а также около 2500 беспилотников-приманок.

"Эти цифры позволяют России чаще запускать более 300 или даже 400 беспилотников всего за одну ночь", — сказала она CNN.

При этом дроны-приманки Москва адаптировала их таким образом, что их очень трудно отличить от настоящих, отмечает она:

"Итак, либо украинские силы тратят время на то, чтобы идентифицировать ложные цели, либо тратят драгоценные ресурсы, сбивая их. В любом случае, это помогает российским ракетам и "Шахедам" — с их большой полезной нагрузкой — (поскольку у них) есть шанс добраться до своих целей".

При этом, как рассказал CNN экс-чиновник Минобороны Алексей Мельник, вместо того, чтобы целиться понемногу в разных местах, россияне наносят концентрированные удары и способны достичь "максимального эффекта, как кинетического, так и психологического".

"Сбить их невозможно"

Как рассказал изданию боец украинской ППО Юрий Чумак, в последние недели небо стало значительно более загруженным.

"Беспилотников стало намного больше. Это объективный факт. И, конечно, чем их больше, тем сложнее с ними бороться", — сказал он.

Он рассказал, что раньше россияне запускали беспилотники на небольшой высоте, например, вдоль русла реки, чтобы как можно дольше не быть обнаруженными украинскими ПВО.

"Время реагирования было очень коротким, потому что мы обнаруживали его только тогда, когда он был (близко)", — сказал он.

Однако сейчас, по его словам, российские беспилотники летают на высоте от двух до пяти километров над землей.

"Мы видим их все. Радары могут отслеживать их. Но сбивать их из пулеметов стало невозможно".

Теперь Украине приходится использовать ракеты, чтобы сбивать дроны, однако их количество не безгранично. В то же время, Мельник сказал, что эффективность системы ПВО Украины остается замечательной. несмотря ни на что.

"Даже сейчас перехватывается около 80% беспилотников. Несколько месяцев назад этот процент составлял около 95. (Но) мы видим влияние России, увеличивающей количество (беспилотников) и меняющей тактику", — добавил он.

Атаки России - новости

Напомним, массированная ракетная атака в ночь на 6 июня была сконцентрирована на Луцке и Тернополе, дроновая - на Харькове. В ночь на 9 июня страдали Ровно и Дубно, которые оказались под самым массированным ударом с начала полномасштабного вторжения в Украину.

В ночь на 11 июня Россия в очередной раз атаковала Харьков ударными беспилотниками. Погибли 2 человека, пострадали более 60.

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