Также он пригрозил Ирану обрушить на него всю мощь, если тот осмелится напасть на США.

США не участвуют в текущем конфликте между Израилем и Ираном.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп. "США не имеют никакого отношения к атаке на Иран сегодня", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

"Если Иран нападет на нас в какой-либо форме, США обрушат на него всю мощь и силу своих Вооруженных сил на уровне, которого мир еще не видел", - пригрозил Трамп.

Видео дня

"Тем не менее мы можем легко заключить соглашение между Ираном и Израилем и положить конец этому кровавому конфликту", - выразил мнение американский президент.

Конфликт Израиля и Ирана

13 июня израильская армия нанесла удары по ядерным объектам Ирана, в результате чего значительная их часть была разрушена.

Также в ходе спецоперации ЦАХАЛ ликвидировал военных топ-чиновников Ирана, а также ведущих ученых, которые были задействованы в иранской ядерной программе.

В ответ Иран ударил по Израилю. По последним данным в результате этих атак есть погибшие и много раненых.

Сегодня утром Израиль заявил, что завершил масштабную серию ударов по ядерным объектам Ирана. При этом, стало известно, что нефтебаза в Тегеране стала новой целью атаки израильтян. Там спыхнул пожар.

Вас также могут заинтересовать новости: