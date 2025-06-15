15 июня наступают важный семейный и религиозный праздники.

Сегодняшняя дата важна для всего мира. На всемирном уровне отмечается несколько семейных и социальных инициатив, а у верующих украинцев 15 июня - праздник в честь всех святых. Мы назвали самые важные обычаи этого дня и интересные факты о нем.

Какой сегодня праздник в мире

ООН учредила на эту дату Всемирный день защиты пожилых. Люди пожилого возраста, особенно одинокие, часто подвергаются дискриминации и социальным проблемам.

Есть 15 июня и радостное событие - Международный день отца 2025. Во всем мире люди поздравляют своих пап, дарят им подарки и благодарят за заботу.

Видео дня

Несколько стран празднуют государственные и профессиональные праздники сегодня - День флага в Дании, День национального спасения в Азербайджане, День работников сельского хозяйства в Южной Корее, День инженера в Италии.

Некоторые всемирно известные личности родились именно 15 июня - среди них художник и математик Паоло Учелло, живописец и искусствовед Никола Пуссен, композитор Эдвард Григ, психолог Эрик Эриксон, музыкант Демис Русос, актер Нил Патрик Харрис.

Какой сегодня праздник в Украине

В нашей стране сегодняшняя дата является днем рождения таких знаменитостей - актера Ивана Миколайчука, кобзаря и искусствоведа Михаила Хая, политика Андрея Мохника.

Праздник сегодня в Украине имеет народно-религиозный характер - это Воскресенье всех святых украинского народа. Церковь чествует память всех святых и мучеников украинского происхождения через неделю после Троицы или через 8 недель после Пасхи. А ещё украинцы вместе со всем миром поздравляют отцов.

Какой сегодня праздник церковный

Ранее по староцерковному стилю в эту дату верующие восхваляли святого Никифора Константинопольского и Киево-Братскую икону Божьей Матери.

Однако не всем православных известно, какой сегодня церковный праздник наступает по новому стилю. Это день почитания святителя Михаила Киевского и всей Руси, а также пророка Амоса, мученика Фита и преподобного Дулы Египетского.

Что за праздник сегодня в народе

Наши праотцы назвали этот день Фит Овсяник и посвящали приготовлению блюд из овса, а также молитве за хороший урожай зерна. Согласно давним верованиям, сделанное 15 июня добро вернется вдвойне, а любая работа будет в два раза эффективнее.

Удачным праздник сегодня считается для сбора и засушивания лекарственных трав. Срывать их желательно ранним утром с первой росой.

Что нельзя делать сегодня

Люди составили несколько примет и поговорок об этом дне, которые предсказывают, какими будут следующие месяцы:

если день солнечный, то всю неделю будет ясно;

скопились тучи - к затяжной непогоде;

пришла жара - к засушливой второй половине месяца;

если днем не видно насекомых, то скоро пойдет дождь.

Знать, какой праздник 15 июня отмечается в народном календаре, важно для того, чтобы не попасть в беду. Эта дата в целом является опасной и непредсказуемой. Мудрые люди говорили, что нельзя начинать важные дела и лучше ни с кем не спорить.

Вас также могут заинтересовать новости: