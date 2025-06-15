В свою очередь Иран нанес удар по Израилю, в результате чего там есть погибшие и много раненых.

Армия Израиля объявила о том, что израильские ВВС завершили масштабную серию ударов по ряду целей в Тегеране, связанных с иранской ядерной программой.

В заявлении ЦАХАЛ указывалось, что цели включали штаб-квартиры Минобороны Ирана, ядерного проекта SPND и дополнительные цели, которые "способствовали усилиям иранского режима по получению ядерного оружия и где иранский режим спрятал свой ядерный архив".

Иранское агентство Tasnim сообщало, что в результате израильского удара одно из административных зданий Минобороны Ирана получило незначительные повреждения, пострадал и SPND.

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При этом, стало известно, что нефтебаза в Тегеране стала новой целью атаки израильтян. Там спыхнул пожар.

В свою очередь Иран нанес удары по центральному Израилю, в результате чего, по данным израильских медиков, погибло по меньшей мере три человека. А по данным пожарно-спасательных служб Израиля, в центральной части страны несколько зданий серьезно повреждены в результате атаки Ирана.

Помимо этого, как сообщает CNN со ссылкой на источники, операция Израиля в Иране может занять намного больше времени и осуществляться с негласного одобрения США.

Представители Белого дома и израильских властей поделились, что операция Израиля против Ирана, как ожидается, продлится "недели, а не дни".

По словам израильского чиновника, администрация президента США Дональда Трампа не высказывала критики по поводу продолжительности операции. Представитель Белого дома заявил, что там все знают и негласно поддерживают планы Израиля.

В целом же продолжительность конфликта будет зависеть от реакции Ирана, сказал американский чиновник. Он подчеркнул, что США не собираются указывать Израилю, что делать, кроме как защищать себя.

Удар Израиля по Ирану

В ночь на 13 июня израильская армия нанесла удары по ядерным оъектам Ирана. В стране началсь пожары. Также в результате атаки была ликвидирована военная верхушка Ирана, а также ведущие ученые-ядерщики.

В свою очередь Иран начал наносить удары по Израилю.

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