По данным DeepState, россияне продвинулись возле Отрадного и Запорожья на Новопавловском направлении.

Российские войска продолжают активные штурмы на фронте, в частности, осложнилась ситуация на двух направлениях в Донецкой области. Об этом сообщает оперативно-стратегическая группировка войск (ОСГВ) "Хортица".

Бойцы отмечают, что враг усилил активность на Краматорском и Торецком направлениях.

"Штурмовал наши укрепления возле Ступочек, Белой Горы, Дилиевки, Плещеевки, Щербиновки, Яблоновки, Крымского и в Торецке. В результате штурмовых действий и огневого воздействия некоторые наши позиции были разрушены. Принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения", - сообщают в "Хортице".

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На других направлениях бойцы успешно противостоят вражеским атакам, противник успеха не имеет.

Так, за прошедшие сутки противник безуспешно пытался проводить штурмовые действия в направлении Липцы - на Харьковском направлении, а также в районе населенных пунктов Красное Первое и Петропавловка - на Купянском направлении.

На Лиманском направлении россияне безуспешно атаковали позиции Сил обороны возле ряда населенных пунктов. На Северском направлении оккупанты не оставляют попыток вытеснить ВСУ с их позиций в районе Григорьевки.

В то же время наибольшее количество боестолкновений произошло на Покровском направлении. Противник атаковал позиции Сил обороны, в частности, с применением мототехники.

"На Новопавловском направлении украинские защитники самоотверженно противостоят атакам противника в районах Бурлацкого, Разлива и Запорожья Донецкой области. Подразделения Сил обороны продолжают уничтожать превосходящие силы противника с целью замедления и прекращения его наступательных действий", - отмечают бойцы.

При этом, как отмечают аналитики DeepState, за минувшие сутки россияне продвинулись возле трех населенных пунктов в Луганской и Донецкой областях.

Враг продвинулся возле Белогоровки (Северское направление в Луганской области, а также возле Отрадного и Запорожья (Новопавловское направление в Донецкой области).

Война в Украине - новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны восстановили контроль над населенным пунктом Андреевка Сумской области. А в DeepState заявили, что украинские военные отбросили оккупантов возле Котляровки Донецкой области. В то же время враг продвигается в Донецкой области.

В то же время, как отмечал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, враг пытается прорваться как на Покровском, так и на смежном Новопавловском направлении с целью расширить фланги и выйти к административным границам Днепропетровщины. Он отметил, что на Новопавловском направлении главная цель оккупантов - захватить населенный пункт Багатырь.

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