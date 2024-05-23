Создание актуального реестра позволит брать на службу только тех, кто нужен, а не всех подряд, кто бы это ни был, в каком бы состоянии он ни был.

Если все украинские мужчины встанут на воинский учет, тогда "отлов" военнообязанных на улицах исчезнет как явление, ведь армии будет из кого выбирать бойцов. Такое мнение высказал заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин в интервью LIGA.net.

"Дело в том, что если бы мы имели на сегодняшний день нормальный воинский учет военнообязанных мужского населения, то мы бы вообще были избавлены вот этого процесса отлавливания, поиска, еще чего-то. Потому что у нас была бы полноценная база всех мужчин, которые могут и должны проходить военную службу. Мы знаем у кого какая специальность, у кого какая профессия, у кого какое состояние здоровья, возраст и все остальное. Исходя из этого мы могли бы формировать запрос от армии сколько кого нам нужно. И брать только тех, кто нужен, а не всех подряд, кто бы это ни был, в каком бы состоянии он ни был. Поэтому мы сами виноваты в той ситуации, которая сейчас сложилась", - отметил Жорин.

По его словам, как только все мужчины станут на воинский учет, исчезнут процессы "когда кого-то бегают, ищут и ловят".

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"Потому что мы сможем просто в армию набирать непосредственно тех и столько, сколько нужно на данный момент", - подчеркнул военный.

Жорин отметил, что совсем не понимает мужчин, которые до сих пор не встали на воинский учет.

"Это, мягко говоря, тупо. Я уже не говорю о каком-то там собственном достоинстве и как с этим жить. Но сам факт... Это деформированное такое представление, что можно будет убежать, где-то переждать. Но нельзя будет. Мне очень жаль людей, что они считают, что смогут убежать от войны. Не смогут. Такого не получится, наши реалии сегодня другие. Наши реалии сегодня - война", - отметил он.

Военный также прокомментировал, что делать с теми мужчинами, кого мобилизовали, но которые не настроены воевать. По словам Жорина, с мотивацией людей "безусловно надо и можно работать".

"У нас украинцы быстро мотивируются, и очень быстро демотивируются. По любым причинам... Если человек немотивированный попадает в армию, то могу сказать с абсолютной уверенностью на примере 3-й штурмовой, что при правильной работе сержантского состава с личным составом, они получают эту мотивацию. Человек увидит правильный пример, увидит правильный коллектив, правильные авторитеты, те примеры, которые ему будут необходимы. В 3-й штурмовой очень много мобилизованных людей и на самом деле после прохождения обучения вы вряд ли сразу вообще сможете отличить кто из них по контракту, а кто - мобилизованный. Потому что они уже примерно на одном морально-психологическом уровне и мотивационном", - сказал Жорин.

Мобилизация в Украине

Как сообщал УНИАН, 18 мая в Украине вступил в силу Закон о мобилизации.

Согласно документу, военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет имеют 60 дней, чтобы обновить свои учетные данные. Сделать это можно в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ) или в электронном кабинете с помощью программы "Резерв+", которую также запустили 18 мая.

Заместитель начальника мобилизационного отдела ТЦК Соломенского района Киева Павел Литвин рассказал, что сервис "Оберіг" поможет искать уклонистов. По его словам, теперь "Оберіг" собирает информацию из различных реестров. К примеру, налогоплательщиков. Поэтому по этим данным ТЦК может найти работодателя разыскиваемого военнообязанного и через него организовать прибытие этого человека в военкомат.

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