Также стало известно о работе ТЦК во время комендантского часа.

Заместитель начальника мобилизационного отдела ТЦК Соломенского района Киева Павел Литвин рассказал, что теперь сервис "Оберіг" собирает информацию из различных реестров. К примеру, налогоплательщиков. Поэтому по этим данным ТЦК может найти работодателя разыскиваемого военнообязанного и через него организовать прибытие этого человека в военкомат.

"Бумажный учет военнообязанных имел существенный недостаток: человек формально находился на учете, а реально ТЦК не знало, где его искать. Вроде бы имеем десятки тысяч военнообязанных, а пополнить армию некем. Попробуй, вручи повестку, если человек не открывает тебе дверь...", - отметил Литвин в интервью hromadske.

По его словам, территориальный центр комплектования как учреждение работает круглосуточно, однако это не означает, что услуги предоставляются 24/7. Известно, что людей, которые захотят во время комендантского часа стать посетителями ТЦК, должны передать полиции как нарушителей, а другой причиной является человеческий фактор.

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"У нас работают и гражданские, а их рабочий день - с 9 до 18, они имеют перерыв на обед и выходные в субботу и воскресенье. Военнослужащие ТЦК в целом находятся на службе круглосуточно. Но вот я пробовал целый день работать, так на третьи сутки просто падал с ног", - отметил работник ТЦК.

Он считает, что решение о круглосуточной работе ТЦК является популизмом, ведь организовать круглосуточный прием граждан невозможно, для этого придется вводить три штата работников.

"Даже если принимать людей с 5 часов утра до полуночи - это уже два штата работников. А наш штат рассчитан на 8-часовую работу с нагрузками мирного времени", - подчеркнул Литвин.

Он добавил, что с 18 мая 2024 года, когда в стране начался двухмесячный срок по обязательному обновлению учетных данных, ежедневно в ТЦК Соломенского района Киева обращается около 400 граждан, половина из них приходят, чтобы обновить данные.

Мобилизация в Украине - последние новости

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец объяснил, будут ли поступать повестки в мобильное приложение "Резерв+".

"Сейчас не существует такого понятия, как электронная повестка. Законодательно принципы оповещения граждан не менялись - повестка может быть вручена только лично и под подпись, как и раньше", - рассказал он.

Также в постановлении Кабинета министров говорится о том, что мужчины, которые были сняты с воинского учета из-за отъезда за границу на срок более трех месяцев, должны до 16 июня лично приехать в Украину и прийти во временный центр комплектования, чтобы стать на воинский учет. Поэтому мужчины имеют 30 дней с начала вступления в силу постановления правительства, то есть до 16 июня.

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