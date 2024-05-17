Завантажити застосунок Резерв+ можна вже з 18 травня через App Store та Google Play Market.

Министерство обороны Украины с 18 мая запускает мобильное приложение Резерв+ для военнообязанных, призывников и резервистов с целью обновления учетных данных в онлайн-режиме. Как говорится в сообщении Минобороны в Telegram, завтра, 18 мая, вступает в силу обновленный закон о мобилизации.

"С завтрашнего дня все мужчины в возрасте 18-60 лет в течение 60 дней - до 16 июля включительно, должны обновить свои учетные данные. Во время обновления данных направление на ВВК выдаваться не будет. Такое направление может быть выписано в случае необходимости впоследствии", - говорится в сообщении.

В частности, обновить данные можно любым из следующих удобных для вас способов, в том числе в режиме онлайн - через приложение Резерв+. Это приложение будет доступно для загрузки на смартфонах через App Store и Google Play Market с 18 мая.

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"Резерв+ предоставляет возможность оперативного обновления данных и доступа к информации в реестре Обериг. Это удобный способ выполнения обязательной процедуры обновления личных данных", - говорится в сообщении.

В этой связи, после обновления данных в приложении военнообязанные, призывники и резервисты смогут увидеть информацию из реестра Обериг относительно себя.

Также в Минобороны напоминают, что обновить данные можно офф-лайн в Территориальных центрах комплектования или Центрах предоставления административных услуг, которые работают по всей стране.

"Если вы будете обновлять данные через ТЦК, кроме самой выписки из реестра, вы также получите соответствующую отметку в военный билет", - говорится в сообщении.

В то же время, с 18 июня в приложении Резерв+ также появится QR-код, отсканировав который соответствующие представители власти смогут мгновенно получить информацию о статусе военнообязанных, призывников или резервистов.

Мобилизация в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, в субботу, 18 мая, Центры предоставления административных услуг будут принимать военнообязанных. В частности, можно будет обновить данные.

Человек должен прийти с документом, удостоверяющим личность, иметь при себе военный билет или приписное удостоверение, и потом будут обновляться данные.

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